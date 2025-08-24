Suscríbete a
El último año de Nemanja Gudelj

El serbio es el único jugador que queda en el Sevilla del aquel once inicial de Mendilibar en la final de Budapest

Candela Vázquez

La venta de Loic Badé ha dejado a Nemanja Gudelj como el único jugador actual del Sevilla FC que partió de inicio en la final de Budapest. José Luis Mendilibar sacó de primeras a Bono, Navas, Badé, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic; Ocampos, Óliver, ... Bryan Gil; y En-Nesyri en el Puskas Arena. De ahí, hay varios retirados y otros tantos que visten una camiseta diferente. Sólo el serbio sigue en Nervión con su pertinente brazalete de capitán.

