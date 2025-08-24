El último año de Nemanja Gudelj

La venta de Loic Badé ha dejado a Nemanja Gudelj como el único jugador actual del Sevilla FC que partió de inicio en la final de Budapest. José Luis Mendilibar sacó de primeras a Bono, Navas, Badé, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic; Ocampos, Óliver, ... Bryan Gil; y En-Nesyri en el Puskas Arena. De ahí, hay varios retirados y otros tantos que visten una camiseta diferente. Sólo el serbio sigue en Nervión con su pertinente brazalete de capitán.

A sus casi 34 años, Gudelj es el jugador más veterano de la plantilla sevillista y el que más vivencias ha experimentado en los seis años que lleva vistiendo su elástica. Hace dos años que renovó su vinculación y se enfrenta a su último año de contrato. La política de fichajes que está llevando a cabo el club hispalense no augura que el serbio vaya a ser renovado e incluso ha arrancado su último curso cuestionado por sus errores sobre el verde.

Con el Sevilla ha disputado un total de 225 partidos entre todas las competiciones y siempre ha servido de parche para todos sus entrenadores cuando se ha necesitado un central extra. De hecho, el serbio ha jugado más como central (92 ocasiones) que como pivote o mediocentro (su posición natural). Y es que desde que Diego Carlos y Koundé se marcharán del equipo, Gudelj ha servido de comodín para componer la pareja de centrales, puesto que ninguna ha llegado a asentarse.

Ante el Getafe, el serbio será un fijo en el once de Almeyda, que se presenta con lo puesto en su primer partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin Badé, ni Ramón Martínez, al serbio le tocará seguir oscilando del centro del campo a la defensa.

No obstante, el jugador tampoco se ha librado de los rumores sobre una posible salida este verano. En los últimos días ha surgido el interés del Ajax por Gudelj, equipo donde ya militó entre las temporadas 2015 y 2017. Aunque conociendo al jugador, su intención será la que consumir su etapa sevillista hasta el 30 de junio de 2026.