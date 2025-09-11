Suazo y Jordán, novedades en el entrenamiento previo al Sevilla - Elche

El Sevilla FC ha cambiado de escenario para su último entrenamiento de la semana antes de recibir al Elche. Como ya hiciera Joaquín Caparrós a final de la pasada campaña, el conjunto nervionense ha trabajado sobre el césped del Sánchez-Pijuán en la previa a este duelo, correspondiente a la jornada 4 de LaLiga.

Matías Almeyda quiere que Nervión vuelva a ser un fuerte inexpugnable y qué mejor forma para hacerlo que trabajar allí mismo para que los jugadores se sientan más en casa. El técnico argentino, como ha dejado claro en su rueda de prensa de este jueves, también ha llegado a Sevilla con la idea de trabajar el factor mental de los jugadores. Hacer que estén fuertes en todos los aspectos, para poder encarar los duelos, por mucho que se pongan cuesta arriba.

Para el duelo ante los de Eder Sarabia, Matías Almeyda podrá contar con Gabriel Suazo, el cual se ha incorporado al entrenamiento hoy tras regresar de estar con Chile. Era el último internacional que quedaba por incorporarse, puesto que Nyland, Gudelj, Vargas y Vlachodimos regresaron el pasado miércoles.

Entrenamiento en el Sánchez-Pizjuán Manuel Olmedo

Otra novedad fue la presencia de Joan Jordán, el cual saltó al césped del Sánchez-Pizjuán, pero hizo trabajo al margen con el readaptador. Tampoco podrán estar aún ni Akor Adams ni Chedira Ejuke, aunque el club no los daba por descartados, la realidad es que no han podido llegar a tiempo para este partido. Sí se apunta Nianzou, el cual lleva varias semana entrenando con normalidad con sus compañeros y, tal y como ha confirmado Almeyda, estará dentro de la lista para disputar este encuentro.

De esta forma, Almeyda contará con todos los internacionales más los nuevos fichajes y pondrá a prueba un once con novedades. Todo esto, en el segundo partido que disputará en casa, con el que pretende disipar las malas sensaciones que dejó el equipo ante el Getafe en la jornada 2.