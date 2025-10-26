El Sevilla FC regresa al trabajo para preparar el duelo de la Copa del Rey ante el Toledo

Tras la derrota ante la Real Sociedad del viernes, el Sevilla ha regresado esta mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Matías Almeyda, que ha comenzado la sesión con una charla con sus jugadores, ha dirigido un trabajo a puerta ... cerrada que ha sido más suave para los futbolistas que disputaron más minutos en San Sebastián y en la que no ha saltado al césped Alexis Sánchez.

Las miradas de la plantilla sevillista se focalizan ya en el estreno en la Copa del Rey de este martes ante el CD Toledo, donde se espera que el entrenador argentino realice numerosos cambios en el once inicial para darle minutos a jugadores que necesitan mejorar su puesta a punto. Alfon, que reapareció ante la Real, Kike Salas, sin presencia en el último mes, el noruego Nyland en la portería, el canterano Manu Bueno o incluso Joan Jordán, que todavía no ha disputado partido alguno esta temporada, apuntan a novedades en la cita copera.

Aunque en el vestuario sevillista se tenga grandes ilusiones depositadas en la Copa del Rey, un modesto rival como el CD Toledo, líder del grupo 18 de la Tercera RFEF, se considera un partido adecuado para que Almeyda pueda observar el rendimiento de esos jugadores que han venido contando con menos minutos en los últimos encuentros.

Las bajas continuarán siendo Batista Mendy y César Azpilicueta, que sufrieron sendos problemas musculares que ya les impidió jugar ante la Real Sociedad, mientras que Lucien Agoumé, que será baja el sábado ante el Atlético por acumulación de amonestaciones, también acabó abandonó el terreno de juego con algunas molestias.