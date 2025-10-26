Suscríbete a
+Nervión

El Sevilla FC regresa al trabajo para preparar el duelo de la Copa del Rey ante el Toledo

El equipo sevillista se ha vuelto a ejercitar esta mañana en la Ciudad Deportiva

Radiografía de una sangría defensiva: errores individuales y deberes para Almeyda

El Sevilla FC regresa al trabajo para preparar el duelo de la Copa del Rey ante el Toledo
abc
Orgullo de Nervión

Orgullo de Nervión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras la derrota ante la Real Sociedad del viernes, el Sevilla ha regresado esta mañana a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Matías Almeyda, que ha comenzado la sesión con una charla con sus jugadores, ha dirigido un trabajo a puerta ... cerrada que ha sido más suave para los futbolistas que disputaron más minutos en San Sebastián y en la que no ha saltado al césped Alexis Sánchez.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app