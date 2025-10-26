Radiografía de una sangría defensiva: errores individuales y deberes para Almeyda

El Sevilla volvió a salir de San Sebastián realizando autocrítica. Otra vez errores groseros castigaron a los de Matías Almeyda, a los que luego también les faltó fútbol para buscar el empate. Cinco goles encajados ante Mallorca y Real Sociedad, dos ... equipos que no se encontraban entre los mejores realizadores de la categoría, apuntan a un problema defensivo que debe corregir el entrenador argentino. «Lo hemos perdido nosotros», era la frase más escuchada en el vestuario, donde se asumía la responsabilidad tras otra noche negra en el apartado defensivo.

Si el patrón se repite en el tiempo, con acciones evitables que llevan al error, también la libreta del entrenador requiere de una actualización. No encuentra Almeyda la manera de convertir a su Sevilla en un equipo sólido en defensa, por más que el equipo sí muestre implicación en esa batalla de duelos individuales que el técnico plantea sobre el césped. La ausencia de César Azpilicueta, además, le ha quitado a Almeyda a su jefe de la defensa, sin que el entrenador encuentre la fórmula para relevarlo.

Tras golear al Barcelona, el técnico decidió darle continuidad al esquema con cuatro zagueros que le permite incorporar un elemento más en la medular para ayudar en la presión, pero el resultado no está siendo el deseado. El desgaste que exige esa manera de afrontar los partidos también repercute en el rendimiento individual, con errores que se van acumulando en el debe de sus futbolistas. Ante la Real Sociedad, Almeyda apostó por Cardoso como acompañante de Marcao y el portugués no ofreció sensación de seguridad, más allá de que le señalasen un discutido penalti por ese brazo en alto en el forcejeo con Yangel Herrera. El argentino lo envió al banquillo en el transcurso de la segunda parte para ubicar a Carmona como central, al querer un futbolista más veloz para defender más adelantado.

16 Goles Los que lleva encajados el Sevilla en las diez primeras jornadas del campeonato

El propio visueño también quedó señalado en la acción del segundo gol realista. Un saque de banda mal ejecutado, tanto por la elección de enviarlo en horizontal como por la falta de entendimiento con Gudelj. Un error grosero que Oyarzabal castigó con el tanto que acabaría decidiendo el encuentro. No es el primer fallo de Carmona, que sí está brillando en sus incorporaciones al ataque, pero que debe mejorar en sus prestaciones defensivas. Los errores cometidos ante la Real Sociedad se suman a los que provocaron la derrota ante el Mallorca. Entonces, una pérdida de Suazo, tras una conducción rodeado de rivales, otro balón que le quitaron a Januzaj -con Carmona también fuera de sitio- y un mal despeje de Marcao acabaron facilitando los tres goles bermellones en apenas diez minutos.

«Si cuento todos los goles que hemos recibido, y los puedo enumerar, son por errores muy graves para defender una posesión, que es lo que buscábamos. Demasiados regalos en un fútbol que no te lo permite y en el que nadie te regala nada», reconoció Almeyda tras la derrota ante la Real Sociedad. 16 tantos encajados en diez jornadas son demasiados para un equipo que necesita construirse desde la seguridad. Ya en la anterior derrota ante el Villarreal, también una acción evitable, con un contragolpe que se pudo frenar antes, le costó el partido al Sevilla, que también acusó las malas decisiones del entrenador a la hora de manejar los cambios.

Pizarra en revisión

Una sangría defensiva que aumenta los deberes pendientes de Almeyda. Volver al esquema de cinco defensas que utilizase en determinados partidos sería una solución ante la falta de solidez del equipo. Sin Azpilicueta, el argentino tampoco encuentra una pareja fiable para Marcao, el único indiscutible y que ha disputado como titular seis de los siete últimos encuentros. Si Ramón Martínez sustituyó al navarro tras su lesión ante el Mallorca, Cardoso fue el elegido en San Sebastián, aunque el portugués acabaría el partido en el banquillo y Carmona como central, el noveno futbolista que se ha ubicado en esa posición en la zaga. Una sucesión de cambios que señalan esa búsqueda del entrenador para encontrar la deseada estabilidad.

Recuperar la fiabilidad debe ser ahora la primera tarea para el Sevilla de Almeyda. Si las dos victorias ante Rayo y, sobre todo, Barcelona, parecieron marcar el camino, al equipo sevillista le toca desandar para encontrar de nuevo el rumbo. La debilidad defensiva penaliza demasiado el plan del entrenador argentino, entre los errores individuales y los necesarios retoques en la pizarra.