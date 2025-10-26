Suscríbete a
Radiografía de una sangría defensiva: errores individuales y deberes para Almeyda

El equipo sevillista concede ocasiones con demasiada facilidad pese a esa batalla de duelos que impone la libreta del entrenador

Matías Almeyda observa desde el área técnica el partido ante la Real
El Sevilla volvió a salir de San Sebastián realizando autocrítica. Otra vez errores groseros castigaron a los de Matías Almeyda, a los que luego también les faltó fútbol para buscar el empate. Cinco goles encajados ante Mallorca y Real Sociedad, dos ... equipos que no se encontraban entre los mejores realizadores de la categoría, apuntan a un problema defensivo que debe corregir el entrenador argentino. «Lo hemos perdido nosotros», era la frase más escuchada en el vestuario, donde se asumía la responsabilidad tras otra noche negra en el apartado defensivo.

