Vlachodimos refrenda la agenda de Cordón

Dos partidos le han bastado a Odisseas Vlachodimos para adueñarse de la portería del Sevilla. Si ante el Villarreal ya realizó varias paradas de mérito, aunque no evitaron la derrota del equipo, en Vallecas sobresalió en su rendimiento y no sólo por las decisivas ... intervenciones en los remates de Alemao, Pathé Ciss o Camello. La seguridad que transmitió en el juego aéreo, el mando sobre la defensa y también evitar las complicaciones en el juego con el pie elevaron la nota del meta grecoalemán, una apuesta de la dirección de fútbol que ya empieza a generar puntos. Hasta nueve paradas, seis desde dentro del área, y otras seis estiradas ha acumulado el portero sevillista en los dos últimos encuentros.

Antonio Cordón tenía bien apuntado en su agenda a Vlachodimos. Pese a que no había jugado demasiado en la Premier, su presencia en el Nottingham Forest lo colocaba en el radar del extremeño, que participó en la planificación deportiva del club inglés en el verano en el que fue firmado procedente del Benfica. Propiedad de Evangelos Marinakis, también dueño del Olympiacos griego, la excelente relación de Cordón con el empresario y todo su entorno propiciaron que los informes que manejaban los técnicos tuvieran en gran consideración al portero. Su etapa en Portugal, donde fue titular indiscutible durante cinco temporadas, ya ayudaba a conocer sus cualidades deportivas, pero en el Sevilla también manejaban de primera mano aspectos de su personalidad que podían ayudar en esta etapa del vestuario.

Fichado por el Forest desde el club luso, Vlachodimos no tuvo demasiada fortuna en el fútbol inglés. Apenas siete encuentros, cinco de Premier, disputó en su única temporada en Nottingham, de donde salió traspasado al Newcastle por más de 20 millones de euros dentro de esas operaciones que se realizan entre clubes ingleses -Elliot Anderson hizo el camino inverso hacia el Forest por más de 40-. Un único partido con las Urracas, cuando entró en el intermedio por Dubravka en un partido de la Copa de la Liga, fue su balance, lo que lo puso en la rampa de salida el pasado verano.

El director de fútbol conocía las ganas de Vlachodimos de volver a sentirse importante. Titular habitual de la selección de Grecia, el país de sus padres y al que eligió defender pese a nacer en Alemania, el meta quería recuperar su mejor versión con minutos que le permitieran también volver a jugar de inicio con el combinado griego. No tuvo un verano sencillo, en el que esperó al Sevilla hasta que Cordón pudo dar el paso para acometer su fichaje. Con otras propuestas sobre la mesa, el mensaje del director de fútbol fue decisivo para convencerlo de su llegada a Nervión, pese a que tardó varias semanas en ser inscrito y en poder entrar en las convocatorias de Matías Almeyda.

Aguardando su oportunidad, el buen partido de Nyland ante el Girona retrasó su aparición en la portería sevillista, que se produjo en la quinta jornada ante el Alavés, donde ya ofreció seguridad, aunque sería ante el Villarreal cuando empezó a justificar su presencia en la entidad de Nervión. Un paradón con el pie a Oluwaseyi y una mano arriba a Pepé, que lo intentó superar por alto en su salida, fueron su carta de presentación. Pero lo mejor estaba por llegar y se produjo en Vallecas, donde se multiplicó para blindar la portería y colaborar decisivamente en el triunfo del equipo.

Políglota, tanto de nacimiento como por su posterior experiencia internacional -una cuestión que le permite, entre otras cosas, comunicarse en inglés con Azpilicueta y en portugués con Marcao o Cardoso-, Vlachodimos ha mostrado personalidad desde el inicio. Su sana competencia con Nyland, con el que mantiene una buena relación desde el primer entrenamiento, le hizo esperar sin prisas su momento. Tanto la dirección de fútbol como el cuerpo técnico estaban muy contentos con su trabajo, pero el hecho de que el noruego comenzase el campeonato como titular y también su ascendencia en el vestuario, donde es querido y respetado, provocaron que el nuevo portero supiera entender su rol.

«Es un jugador con dilatada experiencia en grandes equipos y en grandes ligas, domina el área, va bien el el juego aéreo y es rápido y ágil. Nos va a aportar todas esas cualidades deportivas y humanas que tiene, ha peleado mucho por venir aquí y dentro de todos los competidores siempre le gustó la idea de nuestro proyecto», expuso el propio Antonio Cordón durante la presentación del meta el pasado mes de agosto. Ahora, con apenas dos partidos, Vlachodimos ya empieza a justificar esa apuesta del director de fútbol, que tenía su nombre bien posicionado en su agenda.