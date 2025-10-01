Suscríbete a
Vlachodimos refrenda la agenda de Cordón

El director de fútbol tenía un perfecto conocimiento del portero de su etapa trabajando para el Forest

Vlachodimos, Nyland y Suazo, los primeros internacionales del Sevilla FC convocados

Vlachodimos golpea el balón en el partido ante el Rayo
Vlachodimos golpea el balón en el partido ante el Rayo EP
Samuel Silva

Samuel Silva

Dos partidos le han bastado a Odisseas Vlachodimos para adueñarse de la portería del Sevilla. Si ante el Villarreal ya realizó varias paradas de mérito, aunque no evitaron la derrota del equipo, en Vallecas sobresalió en su rendimiento y no sólo por las decisivas ... intervenciones en los remates de Alemao, Pathé Ciss o Camello. La seguridad que transmitió en el juego aéreo, el mando sobre la defensa y también evitar las complicaciones en el juego con el pie elevaron la nota del meta grecoalemán, una apuesta de la dirección de fútbol que ya empieza a generar puntos. Hasta nueve paradas, seis desde dentro del área, y otras seis estiradas ha acumulado el portero sevillista en los dos últimos encuentros.

