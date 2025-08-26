El Sevilla pospone la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes a septiembre

El Sevilla FC ha decidido posponer la tradicional ofrenda floral ante la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla al próximo mes de septiembre. Según ha podido saber Orgullodenervion.com, dicho acto que la entidad sevillista realiza año tras año iba a celebrarse este jueves 28 de agosto, pero desde el Cabildo Catedral se ha indicado que este cambio en la agenda se ha producido por motivos de seguridad. Aún no hay fecha fijada para dicho evento, que suele estar encabezado por el presidente de la entidad, en este caso José María del Nido Carrasco, aunque como informamos se desarrollará durante el noveno mes del año.

Este portal web ha podido conocer algunos detalles, como por ejemplo que desde hace unos días, entre los departamentos de protocolo y comunicación del Cabildo Catedral y del Sevilla FC, se había organizado y dejado todo preparado para que la tradicional ofrenda floral ante la patrona de Sevilla y de su Archidiócesis se produjera este jueves 28, el último del mes de agosto. Hay que recordar que la talla de la Virgen de los Reyes, tras su procesión del pasado día 15 y los cultos en su honor, se encuentra en el trascoro de la Catedral y no en la Capilla Real donde se le venera y recibe culto en el templo catedralicio. Pero finalmente ha sido el club de Nervión el que ha comunicado que pospone este acto, como indicamos, por motivos de seguridad.

El Sevilla FC informará próximamente de la fecha en la que se celebrará esta ofrenda floral que hace al comienzo de cada temporada, que mantendrá en su calendario de actos oficiales pero ya a partir del mes de septiembre.

