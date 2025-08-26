Suscríbete a
Sevilla FC: Sin jugadores, no hay mano de entrenador

Matías Almeyda debutó en Nervión con derrota, dónde se vio impotente y sin recursos ante un Getafe corto, pero mucho más hecho que su rival

Sevilla - Getafe: El Sevilla se estampa con su cruda realidad (1-2)

Candela Vázquez

El Sevilla FC sigue sin cumplir con su entrenador, el cual pagó la novatada del Getafe en su debut en el Sánchez-Pizjuán. No fue una noche fácil para Matías Almeyda, el cual veía cómo una y otra vez, su equipo se estampaba ... contra un muro azulón y, al mirar a su banquillo, el panorama era aún más desolador. Estaba solo.

