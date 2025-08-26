Sevilla FC: Sin jugadores, no hay mano de entrenador

El Sevilla FC sigue sin cumplir con su entrenador, el cual pagó la novatada del Getafe en su debut en el Sánchez-Pizjuán. No fue una noche fácil para Matías Almeyda, el cual veía cómo una y otra vez, su equipo se estampaba ... contra un muro azulón y, al mirar a su banquillo, el panorama era aún más desolador. Estaba solo.

Los mecanismos variados con los que supuestamente Cordón iba a conseguir inscribir, al menos, a dos jugadores más para esta segunda jornada, nunca llegaron. La actividad frenética de las oficinas del Sánchez-Pizjuán no surtieron efecto en la convocatoria del día y Alfon, Suazo y Vlachodimos siguieron una jornada más sin debutar de forma oficial.

No por avisado, el panorama de estas dos primeras jornadas está dejando de ser bochornoso. Sobre todo, para los propios profesionales que han llegado este verano, algunos de ellos, incluso, ya han sido llamados por sus selecciones para septiembre. Es más, tanto Alfon como Suazo se encontraron en el estadio calentando durante la previa del partido por si la flauta sonaba, pero no lo hizo.

El límite sobrepasado sigue ahogando a los nervionenses que, a pesar de haber venido a su mejor central, sigue sin tener capacidad para inscribir a sus jugadores, y todavía quedan Iheanacho, Álvaro Fernández y Jordán en el tintero. La broma del Nápoles y la negativa de Carmona al Forest hacen que el Sevilla se plantee un cambio de rumbo y busque compradores por sus mejores jugadores actuales: Lukebakio y Agoumé. Si la venta de los canteranos se hubiera concretado, Cordón podría haberse incluso dado el capricho de mantener al belga y al francés, pero el tiempo apremia y las cuentas necesitan una solución por la vía de urgencia.

Cero de seis

Si bien el equipo que tenía enfrente se encuentra sumido en la misma situación, el mal de muchos no deja de ser un consuelo de tontos. Más aún, cuando el rival termina pintándote la cara y sin hacer cambios hasta el descuento del partido. Bordalás no tiene apenas jugadores, pero tiene un equipo y eso ya es mucho.

Durante la primera pausa de hidratación del encuentro se pudo palpar la impotencia del 'Pelado' mientras daba indicaciones los suyos. Una 'masterclass' en la que demostró que, sobre el papel, tenía perfectamente estudiado al rival. El problema es que se encuentra sin las herramientas para poderle meter mano. El planteamiento del entrenador hizo aguas en todas sus líneas, con una defensa joven y dubitativa, que se dedica a sacar el balón jugado con las piernas como flanes.

La afición fue benévola con él y con el equipo en este primer reencuentro. No así con la directiva. Cabe recordar, que el último partido en el Sánchez-Pizjuán de la pasada temporada estuvo marcada por las protestas y la incomparecencia de un gran sector de la afición durante la primera mitad ante el Real Madrid.

Habrá cambiado la dirección deportiva y el entrenador, pero el sevillismo tiene claro que la situación en la que está sumida la entidad tiene como responsables a sus gestores. Esos que han llevado al Sevilla a una realidad tan ruinosa, que no es que ya no fiche, es que no puede ni inscribir a los que ya tenía en plantilla.

A menos de una semana para cerrar el mercado de fichajes, el Sevilla sigue encarando los partidos con los mismos jugadores que lo dejaron al borde del descenso en mayo. La cuestión ya no es vender, puesto que un traspaso siempre se puede firmar 'in extremis' La historia va de traer talento que mejore lo que hay, cuando ya el mercado está prácticamente despachado y, además, cuadrando las cuentas de don Tebas.

De conseguirlo, chica se quedará la estatua que habría que ponerle a Antonio Cordón en la ciudad deportiva. Empieza la cuenta atrás para el día 1 de septiembre, la meta que se puso el director de fútbol para desenredar la maraña que es ahora mismo la plantilla del Sevilla.