El Sevilla FC inscribe a Rubén Vargas

Rubén Vargas ya aparece como jugador inscrito del Sevilla FC. El suizo era el siguiente en la lista del club blanquirrojo y es una gran incorporación para Matías Almeyda para su segundo partido oficial. Vargas ha podido trabajar toda la semana con el grupo tras superar una lesión y vendrá de perlas para sustituir a Idumbo, el cual ha vuelto a recaer.

De esta forma, se espera que el entrenador argentino reparta los minutos entre Ejuke y Vargas ante el Getafe. Será el primer duelo de la temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán, por lo que la exigencia será alta. Además, este duelo servirá de reencuentro del suizo con Nervión, puesto que se lesionó a principios del mes de abril y se perdió lo que restó de temporada.

Ahora que Akor y Vargas están inscritos, el Sevilla sigue trabajando en las salidas para incluir a sus plantillas a los nuevos refuerzos, ya que Alfon, Suazo y Odysseas Vlachodimos siguen sin poder debutar.

Sobre este asunto habló Almeyda en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 2 de LaLiga: «Las inscripciones se están viendo. Respecto a esos aspectos, se están ultimando detalles. A nosotros nos toca entrenar y mañana, a ver si alguno se puede destrabar. Si no, contaremos con lo que tenemos. Tratamos de darle confianza a los futbolistas que están entrenando. Personalmente, vivo del presente. Como ya dije, me enfoco en lo que hay. Trabajamos con los jugadores que tenemos. Hay jugadores jóvenes, estamos recuperando a Nianzou… Dándole confianza a los chicos que están».