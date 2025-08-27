El Sevilla despide a José Ignacio Navarro, conocido como el 'psicólogo'

El Sevilla ha decidido poner fin a la carrera de José Ignacio Navarro dentro del club, quien hasta ahora ostentaba el cargo de director de estrategia y desarrollo corporativo, un cargo que le permitía influir en casi todas las áreas del club en su día a día, gracias a su estrecha relación con el presidente de la entidad, José María del Nido Carrasco.

Entró en el club hace años realizando las funciones de psicólogo en la cantera nervionense, profesión por la que se ha ganado su apodo dentro del sevillismo. Ascendió de la mano del actual presidente, perdiendo en los últimos meses la confianza del mismo, quien se ha rodeado de una nueva mesa de confianza, entre la que se encuentran los abogados del club o el director general, José González Dans. Además, el incidente en las puertas del estadio donde Navarro fue agredido tampoco ayudó a solucionar su situación laboral.

El Sevilla no informará de este cambio que se encuentra dentro de la reestructuración económica que está llevando a cabo el club en cuanto al personal no deportivo, adelgazando su partida de gasto en este sentido. Al ser un ejecutivo de alto nivel deberá pagar una buena cantidad por su despido. Esta noticia ha sido bien acogida dentro del aficionado sevillista por tratarse de un personaje controvertido, uno de los agitadores para que Monchi terminase abandonando el Sevilla en el verano de 2023.