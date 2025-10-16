Sevilla FC: Colocan a Nico Guillén como uno de los mejores talentos de la nueva generación

Nico Guillén es una de las promesas de la cantera del Sevilla. Internacional con las categorías inferiores de la Selección española, la calidad del centrocampista no pasa desapercibida en el mundo del fútbol. Ahora ha sido el diario inglés The Guardian ... el que lo ha incluido en una selección de los mejores talentos nacidos en 2008, en la que aparecen otros futbolistas destacados como Ibrahim Mbaye, del PSG, Gilberto Mora, de Tijuana, o los también españoles Dro Fernández y Toni Fernández, ambos del Barcelona.

«Es un centrocampista versátil, con un estilo similar al de Fernando Redondo, zurdo número 6», relata el diario inglés sobre la perla sevillista, de la que destaca que ya participó en la pasada pretemporada a las órdenes de Matías Almeyda. «Se espera que Guillén tenga oportunidades esta temporada o la próxima y sea el centro del equipo en el futuro», añade la publicación.

The Guardian viene realizando esta selección en las últimas temporadas y en la pasada, correspondiente a los jóvenes de 2007, aparecieron jugadores como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Rodrigo Mora, Estevao o Franco Mastantuono, y en los de 2006 otros como Endrick, Claudio Echeverri, Warren Zaire-Emery o Jorrel Hato.

Nico Guillén, que cumplirá la mayoría de edad el próximo mes de enero, tiene contrato en vigor con el Sevilla, donde se permanece muy atento a sus evoluciones. En esta campaña ya ha participado en cuatro partidos con el filial sevillista en Primera RFEF, con lo que poco a poco se va haciendo un sitio en los planes de Jesús Galván.