Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC: Colocan a Nico Guillén como uno de los mejores talentos de la nueva generación

El diario inglés 'The Guardian' establece una selección de las promesas nacidas en 2008

Antonio Cordón ya mira a enero: viaje a Argentina y ocho partidos en tres días

Nico Guillén, en un partido con el Sevilla Atlético
Nico Guillén, en un partido con el Sevilla Atlético víctor rodríguez
Orgullo de Nervión

Orgullo de Nervión

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nico Guillén es una de las promesas de la cantera del Sevilla. Internacional con las categorías inferiores de la Selección española, la calidad del centrocampista no pasa desapercibida en el mundo del fútbol. Ahora ha sido el diario inglés The Guardian ... el que lo ha incluido en una selección de los mejores talentos nacidos en 2008, en la que aparecen otros futbolistas destacados como Ibrahim Mbaye, del PSG, Gilberto Mora, de Tijuana, o los también españoles Dro Fernández y Toni Fernández, ambos del Barcelona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
+Nervion
Descarga la app