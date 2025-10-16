Antonio Cordón ya mira a enero: viaje a Argentina y ocho partidos en tres días

El Sevilla de Matías Almeyda no quiere frenarse en los 13 puntos en las ocho primeras jornadas. Tampoco Antonio Cordón, el director de fútbol responsable de esa planificación a la que estás sacando lustre el entrenador. Si el equipo sevillista ha seguido trabajando fuerte ... en este parón liguero, Cordón ha aprovechado la ausencia de fútbol en las grandes ligas europeas para viajar a Argentina y vigilar de primera mano un mercado bien conocido y trabajado por el extremeño desde sus inicios en el Villarreal.

Un viaje exprés del director de fútbol para seguir de cerca las evoluciones de un fútbol que también conoce a la perfección el cuerpo técnico. Un maratón de partidos en un fin de semana donde el fútbol de selecciones era mayoritario, pero que también dejó hueco para campeonatos como el argentino, siempre con un calendario distinto, lo que suelen aprovechar los ojeadores para empaparse de ese fútbol que tanto anima las ventanas de mercado. La duodécima jornada del Clausura Argentino 2025, que finaliza el próximo mes de noviembre.

No agotó el Sevilla toda su disponibilidad económica en verano, por más que el plan requiriese de una drástica reducción de gastos. Las gestiones de última hora de Cordón, que incluyeron salidas como las de Dodi Lukebakio o Kelechi Iheanacho, dejaron un pequeño remanente por si fuera necesario fichar en enero. «Hemos estado intentando firmar hasta el último momento dentro de nuestras posibilidades y había varios nombres que podían estar ahí. Finalmente, hemos decidido esperar a invierno a ver si hay alguna necesidad para ajustarnos todavía un poco más si detectamos algún déficit en una posición», indicó el propio director de fútbol, en ese análisis del mercado que realizó minutos antes de que se cerrase. Ahora, Cordón se ha desplazado a Sudamérica para actualizar esos seguimientos que mantiene su equipo de trabajo, ante la posibilidad de que fuera necesario buscar un refuerzo en enero.

«Hemos decidido esperar a invierno por si detectamos algún déficit en una posición» Antonio Cordón Director de fútbol del Sevilla FC

Aunque el rendimiento que Almeyda le está sacando a la plantilla está siendo superlativo, con una mayor aportación de todos los jugadores, incluidos algunos que se daban casi por amortizados en Nervión -Marcao, Carmona, Isaac...-, el director de fútbol quiere estar preparado. Mejorar una plantilla es siempre la tarea de una secretaría técnica, que, además, también debe disponer de nombres sobre la mesa por si hubiera que cubrir alguna carencia, ya sea detectada en estos meses o sobrevenida por alguna posible venta en el mercado invernal, otro escenario que nunca se descarta en Nervión.

La ruta por Buenos Aires

Ante esa panorama, Antonio Cordón cogió las maletas y puso rumbo a Argentina. Un viaje corto pero intenso. Ocho partidos en directo en un fin de semana, aprovechando esas facilidades que ofrece Buenos Aires, con localizaciones cercanas que permiten pasar de un estadio a otro en la misma jornada. Un recorrido que contaba con la presencia de ojeadores de los grandes equipos europeos, a los que también se sumó el director de fútbol sevillista

El recorrido comenzó el viernes, con los dos primeros encuentros. San Lorenzo-San Martín (0-1) y Defensa y Justicia-Argentinos Juniors (1-0). 25 kilómetros de distancia entre el Estadio Pedro Bidegain, en la famosa Avenida Perito Moreno, y el Norberto 'Tito' Tomaghello de Santa Rosa. Jugadores jóvenes como Ignacio Peruzzi o Facundo Gulli, que vienen destacando en este Torneo Clausura 2025, y que, como en el caso del pivote, ya vienen destacando en las categorías inferiores de la albiceleste.

La jornada sabatina elevó la intensidad. Tres partidos programados en el área de la capital. El primero, Gimnasia-Talleres; dos horas más tarde, Banfield-Racing Club. 60 kilómetros entre el Estadio Juan Carmelo Zerillo y el Estadio de Banfied. Otros dos partidos con jóvenes interesantes y también alguno más experimentado. Para cerrar el sábado, duelo nocturno en el Estadio José Amalfitani. Vélez Sarsfield-Rosario Central, uno de los partidos más destacados del fin de semana con el tercer y el cuarto clasificado de la zona B.

Para cerrar el fin de semana, otros tres partidos el domingo. Aldosivi-Huracán, River Plate-Sarmiento e Independiente-Lanús. Otra jornada frenética para terminar de repasar los ocho partidos de la jornada en el área de Buenos Aires. De presenciar la inesperada derrota de los Millonarios ante Sarmiento (0-1), que lo alejó de la cabeza, al triunfo de Lanús en el Estadio de Libertadores de América, que lo dejó como segundo de la zona B.

Un largo historial sudamericano

Los vínculos de Cordón con el mercado sudamericano no son nuevos. Desde sus inicios en el Villarreal, cuando se encargaba de captar a jóvenes talentos que luego brillaron en el Submarino amarillo, hasta en su etapa en el Betis, el director de fútbol mantiene una amplia agenda de contactos que se extiende por Argentina, Brasil, Chile o Ecuador. Precisamente, para la federación de este último país trabajaba cuando llegó la pandemia de Covid que alteró la vida y que lo llevó finalmente a firmar en Heliópolis. Un conocimiento de muchos años de viajes y experiencias que hacen que Sudamérica haya sido un escenario habitual de los fichajes del extremeño.

Antonio Valencia, Diego Godín, Cristian Zapata, Mateo Mussacchio, Gabriel Paulista, Luciano Vietto, Gonzalo Rodríguez, Martín Cáceres o Matías Fernández fueron algunos de los futbolistas que llegaron a España de la mano del director de fútbol en su etapa en el Villarreal. Luiz Henrique o Abner llegaron en su etapa en el Betis, como Gabriel Suazo este pasado verano a Nervión. Una amplia relación con el fútbol sudamericano que el director de fútbol ha seguido fomentando en este parón liguero, con la mirada puesta en las próximas ventanas de mercado del Sevilla.