Antonio Cordón ya mira a enero: viaje a Argentina y ocho partidos en tres días

El director de fútbol aprovecha el parón liguero para vigilar de cerca un mercado que también conoce a la perfección el cuerpo técnico

El director de fútbol, Antonio Cordón, dialoga con Vlachodimos
Samuel Silva

El Sevilla de Matías Almeyda no quiere frenarse en los 13 puntos en las ocho primeras jornadas. Tampoco Antonio Cordón, el director de fútbol responsable de esa planificación a la que estás sacando lustre el entrenador. Si el equipo sevillista ha seguido trabajando fuerte ... en este parón liguero, Cordón ha aprovechado la ausencia de fútbol en las grandes ligas europeas para viajar a Argentina y vigilar de primera mano un mercado bien conocido y trabajado por el extremeño desde sus inicios en el Villarreal.

