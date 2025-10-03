Sevilla FC - Barcelona: Lamine Yamal es baja confirmada

Lamine Yamal no jugará ante el Sevilla este domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El Barcelona ha confirmado que el internacional será baja entre dos y tres semanas debido a las molestia en el pubis que viene arrastrando en los últimos tiempos. El internacional acabó cojeando el partido ante el PSG y los doctores han decidido que pare de nuevo para evitar una dolencia de mayor gravedad.

«Las molestias en el pubis que arrastra al jugador 𝐋𝐚𝐦𝐢𝐧𝐞 𝐘𝐚𝐦𝐚𝐥 han reaparecido tras el partido contra el PSG. Es baja frente al Sevilla y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas», ha informado el club azulgrana en un escueto comunicado.

El joven atacante del Barcelona ya fue baja justo después del anterior parón de selecciones, cuando regresó con molestias tras participar en los dos partidos con la Selección española. Entonces, Lamine se perdió tres partidos de LaLiga, ante Valencia, Getafe y Oviedo, y el estreno en la Champions ante el Newcastle. Su regreso a los terrenos de juego se produjo el pasado domingo cuando reapareció en la victoria ante la Real Sociedad y ya fue titular el miércoles ante el PSG.

La ausencia de Lamine Yamal supone un problema añadido para Hansi Flick, a quien se le han acumulado las bajas en las últimas semanas. A las de larga duración de Ter Stegen y Gavi, que tuvieron que pasar por el quirófano, se han unido las del meta Joan García, y los atacantes Fermín y Raphinha, con lo que el técnico azulgrana ve disminuidos sus efectivos para realizar las habituales rotaciones.

Polémica con De la Fuente

Precisamente, ﻿el nombre de Lamine Yamal ya había estado por la mañana en boca del seleccionador, Luis de la Fuente, tras la polémica existente entre él y Hansi Flick. «Me sorprendió lo que dijo. Creía a que tenía más empatía al haber sido seleccionador. No tengo ningún problema con él. Este es un tema de tercer, cuarto o quinto plano. Nos estamos jugando el Mundial. Él dijo una cosa y yo otra. No hay más», expuso el seleccionador español, que justificó la presencia de Lamine con el combinado español: «El riesgo en el fútbol existe. Si juegan en su club es que están para jugar. Eso es así. No creo que cometiéramos error alguno. El riesgo que se asume es el natural del deporte. Cuando se va un jugador es que se valora y se ve que no puede».