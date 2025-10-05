Sevilla FC vs Barcelona: Krychowiak analiza las claves para repetir la gesta de 2015

Diez años después, el Sevilla buscará doblegar al Barcelona en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Los goles de Krohn Dehli y Iborra superaron a aquel Barcelona de Neymar y Luis Suárez. Pero también el trabajo de Grzegorz Krychowiak, el centrocampista polaco que elevó ... su nivel con Unai Emery. «No sabía que había sido la última vez. Pero bueno, una oportunidad más el domingo», recuerda en una conversación telefónica con ABC, en la que poco a poco se le vienen a la memoria los detalles del encuentro.

«Hace mucho tiempo, pero lo más importante es hacer un partido perfecto defensivamente. Si no estás preparado tácticamente es difícil ganarle al Barcelona o al Real Madrid. Eso es para mí lo más importante», señala Krychowiak, que añade más claves necesarias para obtener un triunfo que entra en la memoria colectiva de los aficionados. «Lo segundo más importante: no puedes defender los 90 minutos. Tienes que tener calidad para mantener un poquito la pelota», añade el polaco, que cuajó dos temporadas excepcionales como sevillista y en las que conectó a la perfección con el aficionado.

Justo diez años se cumplieron el viernes de aquella última victoria sevillista. Sergio Rico tapió la portería con una brillante actuación. Coke salvó sobre la línea el posible remate de Piqué. Krychowiak se multiplicó en las tareas defensivas y la velocidad de Kevin Gameiro sacó de zona a la defensa azulgrana. El danés Krohn Dehli cuajó su mejor partido como sevillista y Vicente Iborra anotó un gol que hizo estallar de alegría a la afición. Un cóctel perfecto para conseguir una victoria para la historia.

De los aspectos futbolísticos a los emocionales. Le cambia la voz a Krychowiak, en una conversación telefónica, cuando habla del ambiente en la Bombonera de Nervión. «Jugar en el Sánchez-Pizjuán siempre es una gran ventaja. El ambiente en el estadio es impresionante. Es una locura cómo puedes jugar mucho mejor. Es diferente. Cuando juegas en casa, todo es posible, y, en especial, en el Sánchez-Pizjuán», apunta el centrocampista, que vivió grandes jornadas de fútbol como sevillista. «Puedo decirte una cosa. No importa quién viene a Sevilla, sabe perfectamente que va a tener un partido difícil. Jugar aquí, con toda esta gente detrás, es muy difícil para todos, sea el equipo que sea», agrega.

El factor Lewandowski

Suplente ante el PSG, las rotaciones de Hansi Flick parecen apuntar que Robert Lewandowski volverá a escena en Nervión en el once inicial comom referencia de la vanguardia. Un enemigo doloroso que ha anotado en sus tres visitas como azulgrana. «Sí, sí, es verdad. El viejito juega un poquito menos este año, pero lo hace de una forma impresionante. Siempre hace goles. Con 37 años es una locura», comenta con admiración Krychowiak sobre su compatriota. «Es un jugador que tiene muchísima calidad. Pero para conseguir lo que está haciendo tienes que estar preparado físicamente para cada partido. Es clave para mantener este nivel con 37 años», dice el exsevillista sobre ese compañero de mil batallas en Mundiales y Eurocopas con la selección de Polonia: «Para mí es el mejor jugador de la historia del país. Es un jugador importante para Polonia y también para el Barcelona. Siempre que jugó lo hizo bien y marcó goles. Da igual dónde».

Pero este Barcelona no será sólo Lewandowski. Como tampoco el de 2015 era únicamente Neymar, en ausencia de Leo Messi. «Siempre cuando juegas contra equipos del nivel del Barcelona o el Real Madrid, no te puedes concentrar sólo en un único jugador. Tienen tanta calidad que cualquier futbolista te puede hacer goles», apunta Krychowiak, uno de los integrantes de aquel equipo sevillista que venció al Barcelona por última vez en Nervión.