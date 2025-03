Sampaoli sobre el descenso: «Creo que no hay ninguna posibilidad de que esto pase»

Sampaoli repasó el estado de algunos de sus jugadores de cara al choque de este miércoles ante la Real Sociedad, último en LaLiga antes del parón mundialista. « Nianzou está un poco mejor, mañana lo vamos a evaluar. Fernando está trabajando a una intensidad mediana, haciendo entrenamientos con el grupo... igual nos pueda ayudar algunos minutos. Papu y Acuña tienen algunas molestias, veremos mañana«, explicó el técnico.

Sobre la situación clasificatoria, admitió que «estamos en un momento delicado. Hemos tenido una secuencia de partidos muy larga y con muy poca recuperación. Jugamos contra un muy buen equipo otra vez (Real Sociedad) y esperamos hacer un buen partido, ganar y salir de una zona incómoda».

En ese sentido, no ve posibilidad alguna de que el equipo vaya a sufrir por evitar el descenso: «El calendario inicial es muy duro, el equipo viene mejorado en algunos aspectos colectivos, creo que no hay ninguna posibilidad de que eso pase, sinceramente», aseguró.

El entrenador también fue autocrítico por el hecho de no haber sido más contundentes en el derbi cuando el Betis se quedó con nueve jugadores: «Fue todo con más intención que paciencia para la finalización. Es un punto a mejorar. Con tanto volumen en campo rival, necesitamos más acciones de gol», sentenció.

En cuanto a si contará con los mundialistas en el partido de Copa frente al Velarde, dijo que «a mí el club no me informó nada. Yo voy a contar con los mejores que tenga. Si me informan de que hay un acuerdo, serán liberados». Por otra parte, informó que tras ese choque, sus jugadores tendrán descanso del 14 al 22 de noviembre.