'Peña Sevillista A. Puerta' de San Sebastián, epicentro del sevillismo en el norte de España

El Sevilla FC se ha hecho un nombre en Europa a lo largo de este siglo. El sevillismo traspasa fronteras y tiene aficionados allá por donde va, ya sea a nivel nacional o internacional. Todos ellos guardan una historia o un recuerdo que ... merecen ser contados para conocer su forma de vivir el Sevilla, que explica el nacimiento de su peña en la que hinchas nervionenses de todas partes se reúnen con gente que siente en sevillista y disfruta en comunión de su equipo .

Por todo ello, para conocer todo lo que entraña la creación de una peña sevillista, cuáles son sus actividades y, por supuesto, cómo viven el Sevilla (ya sea desde la propia ciudad hispalense o desde la lejanía), desde Orgullo de Nervión iniciamos este serial en el que las peñas y los propios aficionados sevillistas son los grandes protagonistas . Aprovechando el encuentro que los de Lopetegui afrontan hoy ante la Real Sociedad en el Reale Arena (16.15 horas), nos dirigimos Guipúzcoa para conocer el punto de reunión por excelencia de los aficionados nervionenses que viven en el norte de España.

En 2014 nació en San Sebastián la 'Peña Sevillista A. Puerta' ; con Leire y María, como presidentas y fundadoras, y Juan Antonio Martín, como vicepresidente. Este último es quien nos atiende para este serial de peñas sevillista, contando que esta que nació en Guipúzcoa se estrenó «en un partido contra la Real . Fue este el primer partido oficial en el que nos juntamos como peña, en la temporada 2014-15«. Juan Antonio se refiere al Sevilla – Real Sociedad disputado en septiembre de 2014, en el que los hispalenses se hicieron con la victoria por 1-0, con gol de Deulofeu.

« La peña la crea Leire, que es de San Sebastián y es sevillista desde hace muchos años . Ella se junta con unos cuantos, también sevillistas, en esa ciudad y decidieron crear la peña. Antes tuvimos otra peña en Pamplona que ya no existe, llamada 'Arza Norte' . Pero éramos poquitos y, al final, desapareció«, concreta el vicepresidente de esta peña, quien añade que, antes de su creación, »Leire me dijo que tenían planeado hacer una peña , y también me uní. Nos fuimos juntando sevillistas del norte que nos conocíamos y hablábamos«.

La 'Peña Sevillista A. Puerta' cuenta actualmente con «60 o 70 socios», siendo «prácticamente el 90% de la peña gente del norte. Jóvenes que se ha hecho del Sevilla , sin vínculos de familia ni nada. Es estupendo«, matiza Juan Antonio.

Sobre el nombre de la peña, el vicepresidente quiso recalcar lo siguiente: «El vínculo de la 'Peña Sevillista A. Puerta' es porque Leire conocía a Antonio Puerta. Entonces, el 'A.' es por Antonio y por su hijo, Aitor, con quien Leire sigue teniendo relación . Cuando baja a Sevilla visita a la madre y demás. Así que el nombre se debe a ellos«.

Aunque la peña no dispone de un local propio, « sí hay un bar en San Sebastián donde nos solemos juntar . De los integrantes de la peña, unos quince o 20 son de San Sebastián, de Logroño somos otros, luego hay más en Navarra, en Bilbao… Nos hemos juntado todos los sevillistas que andamos por la zona norte. Una vez creada la peña, nos empezamos a mover por redes sociales y la gente nos empezó a conocer más«.

Precisamente, las redes sociales son el ámbito en el que esta peña sevillista se mueve para « captar a todos los sevillistas que están por el norte . Gente que se venga a vivir o que esté de forma provisional. Tenemos un representante en cada comunidad de aquí del norte y nos movemos para buscar gente. Con la pandemia hemos estado año y medio bastante parados, sin poder viajar. En cuanto se vuelva a la normalidad, volveremos a realizar viajes para que vaya toda la gente posible «.

Mendizorroza, San Mamés, Reale Arena o El Sadar son algunos de los estadios a los integrantes de la 'Peña Sevillista A. Puerta' suelen acudir temporada tras temporada, aprovechando que el Sevilla iba al norte del país. «Aparte, cada uno desde su ciudad, se junta para ver el resto de partidos. además, como peña, tenemos dos carnés de socios del Sevilla en Gol Norte , para cuando bajamos«.

Otros de los desplazamientos realizados por esta peña fueron a Varsovia y Basilea para ver estas finales de Europa League, pues el nacimiento de la 'A. Puerta' de San Sebastián vino acompañado de títulos en clave sevillista. «A Varsovia fuimos desde San Sebastián en coche, durante cinco días durmiendo solo dos días. Hasta nos perdimos. Pero al día siguiente conseguimos ver la final. Y a Basilea también fuimos en coche, hicimos un viaje de 24 horas sin dormir. También estuvimos en las últimas finales de Copa del Rey», recalca Juan Antonio, quien también rememoró la anécdota que varios integrantes de la peña vivieron durante la visita del Sevilla al Eibar en la 7ª jornada de LaLiga en la temporada 2018-19: «Cuando se cayó la valla en Ipurúa, estábamos algunos ahí, entre ellos yo, y caímos al césped».

Por otra parte, recalca Juan Antonio la vinculación del vicepresidente del Sevilla José María del Nido Carrasco , de quien «Leire es bastante amiga. En un partido en Eibar estuvo un rato hablando con nosotros». Anteriormente, «con la peña de 'Arza Norte', teníamos bastante relación con José María del Nido y Ramón Somalo».

Preguntado por los planes de futuro de la 'Peña Sevillista A. Puerta', la intención que resalta el vicepresidente es la de «seguir porque estamos aquí gente con muchas ganas e ilusión. Queremos abarcar más sevillistas, que todos los que estén en el norte se hagan de la peña . Y viajar lo antes posible. Antes de la pandemia ya hacíamos viajes con más gente y queremos retomarlo«. Mientras tanto, seguirán juntándose en su bar de referencia en San Sebastián, donde »aunque estemos poquitos, que sea con gran ambiente. Nos gusta juntarnos con más sevillistas, cantar, celebrar los goles y hacer de ese bar nuestra sede« .

Por último, y como opinión personal, el vicepresidente de esta peña comenta acerca del Sevilla de esta temporada que «llevamos poco, pero el equipo tiene una base ya hecha con Lopetegui . Ha habido cambios de jugadores, pero el Sevilla se está consolidando. Igual, esta temporada puede ser mejor que la anterior «.