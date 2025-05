Monchi saca los trapos sucios en su despedida

No era una despedida convencional. Ya lo avisó el mismo protagonista, Ramón Rodríguez Verdejo, Monchi, que afirmó desde primera hora que iba a aceptar preguntas para despejar todas las incógnitas que rodeaban su salida del Sevilla . Una advertencia que supuso un jarro de ... agua fría para algunos y una gran noticia para otros. Tras un inicio protocolario, con vídeo y discurso del presidente, el ex director deportivo sevillista empezó a repartir estopa. «Me tengo que ir del Sevilla. Y lo voy a contar para defender mi imagen y mi integridad, y porque sino no podría mirar a la gente que tengo aquí, que han sufrido toda esta temporada. Son 34 años en este club y tengo derecho a decir por qué me voy », así arrancó el de San Fernando, confirmando así las sospechas que rodeaban a su marcha al Aston Villa bajo la atenta mirada de la directiva del club, sentada en primera fila.

Un cambio de rumbo en la gestión de la dirección deportiva ha sido el detonante que ha empujado a Monchi a salir del Sevilla, tal y como aseguró él mismo: «Soy Monchi, con mis errores y mis aciertos. Y si no soy Monchi, no creo que pueda aportar. Han cambiado mi rol , lo entiendo, pero por ser justo conmigo mismo si no soy al cien por cien Monchi, mejor no estar». El director deportivo siempre ha sido una persona que se ha caracterizado por ser pasional, por lo que se esperaba una despedida cargada de emotividad. Sin embargo, en el atril del antepalco del Sánchez-Pizjuán se encontraba un hombre herido con ganas de dar explicaciones. «No quiero que esto sirva como arma arrojadiza en contra de nadie, pero tengo derecho a defender mi integridad y mi imagen», declaró el gaditano, que se mostró visiblemente afectado con las críticas que había recibido estas últimas dos semanas por parte del entorno sevillista. «No me voy por dinero. Mi intención era irme a casa, a San Fernando, pero como las condiciones de mi salida eran las mismas si me iba a San Fernando que si me iba al Aston Villa, pues no me sobra el dinero, tampoco he cobrado tanto. El proyecto me ha ilusionado y allí hay una persona que me ha convencido», en clara referencia a Unai Emery.

«Yo no he pagado ninguna cláusula; el Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa»

Ante la pregunta de si se ha sentido fiscalizado, el de San Fernando no elevó a tal categoría la situación, pero no negó que el club no estaba cumpliendo con lo que le prometieron hace cuatro años, cuando regresó de la Roma: « No es que hayan fiscalizado mi trabajo . Cuando vine de Roma me plantearon una idea y ahora hay otra idea. Han cambiado algunas cosas y yo necesito ser yo».

Gran parte de la afición había recriminado al ya ex director deportivo no haber hablado en las casi dos semanas que duró el culebrón de su marcha, desde que comunicó sus intenciones hasta que se hizo oficial. Consciente de esta realidad, Monchi afirmó que había esperado «el tiempo oportuno» , pero que se había producido «un juicio en redes sociales que se ha agrandado y me han declarado culpable».

La mayoría de esas voces críticas han señalado el tiempo y la forma en la que se había producido su fichaje por el club inglés y en la negativa repercusión que podría tener en el equipo, a lo que Monchi respondió: « ¿Cuándo me voy? ¿En descenso? ¿Con la final de la Europa League? El Sevilla ha hecho tres fichajes, ha renovado a un jugador... yo no he dejado la planificación. No he parado de trabajar durante todo este momento. Cuando no te quieres ir, es difícil que las formas sean buenas».

«Ha sido un año duro y, como en toda buena familia, hemos tenido nuestras diferencias»

Un tono duro de una persona visiblemente rota por, según su testimonio, verse obligada a abandonar su hogar y alejarse de los suyos. «¿Sabéis lo complicado que es irse, no sé cuántos kilómetros habrá de San Fernando a Birmingham, y separarte de tu gente? Si yo me voy, no es casualidad. He luchado conmigo para quedarme, he luchado hasta el mismo miércoles por la mañana», dijo, añadiendo que «lo fácil hubiera sido quedarme». No obstante, Monchi concluyó ayer su segunda etapa en el Sevilla queriendo dejar claro que no se va, sino que le obligan y que el dinero no ha sido una motivación. Además, quiso dejar constancia de que él no había abonado ningún tipo de cláusula: « No he pagado ninguna cláusula . El Sevilla ha llegado a un acuerdo con el Aston Villa y yo he rescindido de mutuo acuerdo. El Aston Villa ha pagado por encima de la cláusula . Todo lo que ha pagado el Aston Villa lo dejo de ganar yo. Me voy por un tema más personal que económico». Las palabras más amables las tuvo para su sustituto, Víctor Orta : «Soy poco objetivo, es mi amigo. Si hubiera tenido que dibujar a mi sucesor, no podría estar más contento. Si Víctor empezó de segundo mío, igual yo vuelvo de segundo de Víctor y formamos el lío gordo».

La actitud del ya ex director deportivo del Sevilla contrastó con las palabras que el presidente del club le dedicó minutos antes: «En el Sevilla siempre tendrás las puertas abiertas. Ojalá pudiéramos haber prolongado esta segunda etapa». Aunque el dirigente reconoció que «había sido un año duro y que, como en toda buena familia, hemos tenido nuestras diferencias». De esta forma, Monchi y el Sevilla separan sus caminos tras una batalla en la que ambas partes han salido heridas.