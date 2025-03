Sevilla - Copenhague: Se lo juega todo a una carta

El Sevilla FC se juega la vida a nivel europeo esta tarde en el Sánchez-Pizjuán. Los de Nervión buscan su primera victoria en la UEFA Champions League esta temporada. El cuadro blanquirrojo se enfrentan al Copenhague en la ... quinta jornada de la fase de grupos en partido en el que está en juego el mantenerse vivos en la competición europea y con un ápice de esperanza de conseguir la clasificación para octavos o al menos caer a la Europa League . Para ello deberá ganar a un rival que no se lo puso fácil en el partido de ida en su estadio del que solo pudieron sacar un punto y que, al igual que los sevillistas buscan su primer triunfo en el torneo europeo y mantener las esperanzas continentales.

Los de Nervión continúan en su búsqueda de la dinámica positiva que les haga resurgir del infierno de resultados en el que está inmerso y que disipe las dudas que tras la derrota en el Bernabéu volvieron a aparecer. Si bien Sampaoli aún no ha cumplido las tres semanas al frente del equipo sí se han visto algunos cambios que llevaban a la esperanza, sobre todo en ese empate a domicilio contra el Dortmund, de que la solución a la difícil situación del equipo está próxima, de hecho de los cinco partidos que ha dirigido el argentino sólo ha habido una derrota, la del sábado. Sin embargo, no terminan de llegar los triunfos, solo uno contra el Mallorca, y el equipo sigue demasiado cerca de los puestos de descenso. Pero el cambio ya se ve en el terreno de juego, con un equipo más seguro en la defensa -algo en lo que ha participado activamente Marcao tras su recuperación a pasos forzados- y que también se atreve a mirar más a la portería contraria, aunque en ocasiones esto ha llevado a descuidar el aspecto defensivo, algo que se vio claro el sábado cuando con el empate en lugar de buscar mantener el resultado en un campo tan difícil como el Bernabéu, trataron de llegar a la meta de Courtois provocando dos goles en dos contras consecutivas.

Las dudas defensivas podrían disiparse esta tarde con la vuelta de Karim Rekik que podría ocupar un puesto en el centro de la zaga, por la baja de Nianzou hasta el después del Mundial, junto al brasileño en lo que sería una pareja inédita, ya que el neerlandés se lesionó hace unas tres semanas y Marcao se recuperó hace dos. Otro de los jugadores que estarán disponibles para el de Casilda -y que podría reforzar la defensa- será Marcos Acuña , que no estuvo el sábado pero que podría entrar en el equipo esta tarde, aunque Alex Telles ha cumplido bien con su cometido en la misma posición en los choques en los que ha participado, y fue el que acompañó al técnico en la rueda de prensa previa los medios y esto suele ser señal de que el jugador será uno de los titulares. También vuelve en defensa Kike Salas que cumplió un partido de sanción el pasado fin de semana y que abre el abanico de posibilidades para el preparador argentino.

Será duda hasta última hora, Bono que ayer no se entrenó por unas molestias que tal y como anunció en entrenador a los medios, estaba pendiente de pruebas por lo que no quisieron arriesgar en la sesión de trabajo a la espera de los resultados. por esta razón, Sampaoli incluyó en la convocatoria a un cuarto portero, el guardameta del Sevilla C que ya ha debutado con el Sevilla Atlético, Matías.

Por su parte, el Copenhague llega después de sumar cinco empates consecutivos incluyendo el de la anterior jornada europea contra el Manchester City en su estadio. Jakob Neestrup destacaba que el Sevilla «se ha vuelto un poco más agresivo en su contrapresión bajo el nuevo entrenador, que quiere que su equipo presione más. Pero es un equipo que, como nosotros, ha estado un poco fluctuando esta temporada». Además recupera a una pieza muy importante de su plantel, Andreas Cornelius que viajó con el equipo a la capital andaluza y podría participar en un partido por primera vez desde el 2 de octubre. El técnico danés no podrá contar con Marko Stamenic que está suspendido ni con los lesionados Mathew Ryan, Carlos Zeca, Akinkunmi Amoo, Denis Vavro, Nicolai Boilesen y Rasmus Falk, aunque este último viajó para estar cerca del equipo y entrenar.