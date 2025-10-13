Suscríbete a
Rubén Vargas y Sow, titulares en el Eslovenia-Suiza (0-0)

Los futbolistas del Sevilla no jugaron el partido completo

El susto de Akor Adams y la expedición de Nigeria que obligó a un aterrizaje forzoso

Rubén Vargas, durante el partido ante Eslovenia
Rubén Vargas, durante el partido ante Eslovenia
Nacho Pérez

La selección de Suiza se midió este lunes a la de Eslovenia en un nuevo duelo de la clasificación para el próximo Mundial de 2026. Los sevillistas Rubén Vargas y Djibril Sow fueron titulares en el partido disputado en Liubliana.

Djibril ... Sow fue sustituido poco después de que se cumpliera una hora de juego para dejar su sitio en el césped a Johan Manzanbi. Como en el caso del centrocampista, Rubén Vargas tampoco acabó el encuentro ya que fue reemplazado por Rieder en el minuto 77 de partido. La selección suiza no logró dejar finiquitada su clasificación para la Copa del Mundo del próximo verano tras empatar en Liubliana (0-0) y tendrá que certificar su pase en las últimas dos jornadas en las que tendrá que medirse a las selecciones de Suecia y Kosovo durante el parón del mes de noviembre.

