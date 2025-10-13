Suscríbete a
Internacionales

El susto de Akor Adams y la expedición de Nigeria que obligó a un aterrizaje forzoso

El avión que llevaba a la selección nigeriana a su país de regreso sufrió la rotura de uno de los parabrisas delanteros lo que llevó a un aterrizaje de emergencia en Angola

Akor Adams se desata y marca también un golazo en su debut con Nigeria

Akor Adams celebra con dos compañeros la victoria de Nigeria frente a Lesoto
J. S.

La expedición de la selección de Nigeria, con el delantero del Sevilla Akor Adams en sus filas, sufrió un incidente en el avión que llevaba a los internacionales africanos y a su cuerpo técnico desde Sudáfrica, donde ganaron a Lesoto (1-2) con tanto del ... atacante sevillista, hasta su país que les obligó a un aterrizaje de emergencia en Angola.

