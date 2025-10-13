El susto de Akor Adams y la expedición de Nigeria que obligó a un aterrizaje forzoso

La expedición de la selección de Nigeria, con el delantero del Sevilla Akor Adams en sus filas, sufrió un incidente en el avión que llevaba a los internacionales africanos y a su cuerpo técnico desde Sudáfrica, donde ganaron a Lesoto (1-2) con tanto del ... atacante sevillista, hasta su país que les obligó a un aterrizaje de emergencia en Angola.

En concreto, uno de los parabrisas delanteros de la aeronave sufrió una rotura durante el vuelo, lo que llevó a la tripulación a un aterrizaje forzoso practicamente a mitad de camino, sin consecuencias reseñables para los integrantes de la expedición nigeriana. Tras pernoctar el sábado en Angola, ayer domingo el combinado de las 'Águilas Verdes' pudo volar sin ningún problema hasta Lagos, la capital de su país, donde jugarán mañana ante Benín, que acumula tres puntos más, en un nuevo duelo de la clasificación africana para el próximo Mundial de 2026.

Según las informaciones provenientes del país africano, ningún miembro de la expedición se percató de la incidencia, con lo cual es una buena noticia. Pero fue la tripulación de cabina la que decidió activar el protocolo de aterrizaje de emergencia.

El futbolista del Sevilla podrá seguir con su racha goleadora de esta forma también con su selección en el duelo ante Benín. Marcó en LaLiga con el Sevilla en Vallecas, donde gracias a su tanto y a las paradas de Vlachodimos el equipo de Almeyda sumó tres importantes puntos, y también fue uno de los protagonistas de la goleada al Barcelona en Nervión en el último duelo liguero disputado. A esos dos tantos siguió el ya referido ante Lesoto con su selección, que sirvió para darle la victoria a Nigeria y también para celebrar su debut con la selección de su país.