Reunión Antonio Lappí - Del Nido para la compra de acciones del Sevilla FC

Mientras el actual consejo de administración, con Del Nido Carrasco a la cabeza, pilota la nave sevillista y diseña la 2025-26 con director deportivo y entrenador nuevos, el futuro de la sociedad a medio plazo sigue labrándose en reuniones trascendentes de los accionistas de referencia con la venta del club de fondo, un asunto que sigue su curso y continúa siendo foco de atención en Nervión.

La actividad de los que quieren entrar, la denominada 'Tercera vía' de Antonio Lappí y Fede Quintero, no cesa en relación a una compraventa que se cuece a fuego lento por la multitud de escollos a salvar desde la maraña de pactos existentes entre los propios accionistas y una exigencias económicas para desprenderse de esas participaciones que obligan a negociar con aplomo y a ceder a todas las partes.

Según Deportes Cope Sevilla, se ha producido una reunión formal entre el expresidente y máximo accionista a título individual, José María del Nido Benavente, y el potencial comprador Antonio Lappí. Una cita de calado en la que también estuvieron presentes uno de los hijos del abogado Miguel Ángel del Nido y el empresario y periodista Fede Quintero por la parte de Lappí.

Realmente, este tipo de encuentros se vienen sucediendo en los últimos tiempos de manera regular. Lappí ya le habría trasladado incluso una primera oferta al expresidente que fue rechazada, mientras que la misma fuente apunta a que el empresario elevó posteriormente la propuesta hasta los 1.500 euros por acción, topándose de nuevo con la respuesta negativa de Del Nido Benavente.

Ahí radica el gran hándicap, en el precio de las acciones, en salvar la sensible diferencia entre lo que piden los vendedores y lo que está dispuesto a ofrecer el comprador. Las participaciones del Sevilla FC llegaron a alcanzar en su mejor momento los 2.000, 3.000 y hasta 4.000 euros. Pero ese valor ha caído en picado en los últimos años por la deuda galopante de la entidad y los compromisos de pago adquiridos para devolver los préstamos suscritos.

Hace unas tres semanas, se le preguntó a Lappí por el paquete de acciones de José María de Nido Benavente y si era viable su compra: «Yo creo que sí, nosotros estamos en eso y vamos a intentar, lógicamente, ponernos de acuerdo con todos. Nosotros lo que queremos en nuestro caso es intentar tener la posibilidad de adquirir un paquete mayoritario en donde puedas tener la gestión y que pueda darle estabilidad a la entidad. Con un plan, lógicamente, trazado, una ruta de crecimiento, con un equipo con mucho talento, de profesionales y bueno, no me cabe la menor duda de que podamos tener ese resultado a medio y largo plazo. Estamos hablando de una transacción lógicamente compleja, ya no es sólo el tema económico, lo importante es alinear los intereses, poder salvar eso ya es importante, también en los propios despachos de profesionales que puedan llegar a un acuerdo entre todos, esperemos, al final de este trayecto que estamos recorriendo», explicó Antonio Lappí.