Antonio Lappí confirma que quiere comprar el Sevilla FC: «Hay intención de vender y vamos a intentar llegar a un acuerdo»

El empresario sevillano Antonio Lappí, cabeza visible de la denominada 'Tercera vía', ha confirmado su intención de comprar el paquete mayoritario del Sevilla FC para tomar el control de la entidad de Nervión. No habla de fechas, pero su determinación es firme. Y no sólo eso, sino que Lappí, que ya ha contactado debidamente con todos los actores de este complejo proceso, ha asegurado también que las familias que ahora gestionan el club están dispuestas a vender.

«Mira, yo os pediría primero que en estos momentos estamos intentando ser rigurosos, ser sobre todo bastante confidenciales porque tengo una cláusula de confidencialidad la cual me obliga y, bueno, lo que ha salido en prensa es cierto. Estamos intentando llegar a un acuerdo y alinear los intereses que actualmente puede haber y no es fácil. Aquí, ahora mismo, lo más importante es que puede haber un cambio generacional, que es lo que todos intentamos. Y no va a ser rápido, tendrá su tiempo y tenemos que ir paso a paso, que es lo que estamos haciendo», ha dicho en el encuentro empresarial del 25º aniversario de Muchodeporte, donde se le pudo ver junto a su amigo y socio en esta aventura Fede Quintero.

En este sentido, Lappí explica que no ha articulado aún una propuesta concreta, pero que trabaja en ello: «Bueno, actualmente no hay una oferta económica, no existe porque todavía falta información que lógicamente recabar y a partir de ahí, pues habrá lo que se llama una oferta tentativa en la cual intentaremos entre todos ver dónde alineamos los intereses, porque cada uno lógicamente tiene sus intereses, como es lógico y normal en una transacción tan importante como la que estamos hablando».

Cuestionado Lappí por si hay intención de vender por la parte de los actuales accionistas de referencia de la sociedad, confirma que «sí hay intención de vender. Es verdad que cada uno como te digo tiene su compromisos, sus arrastres como bien todo el mundo conoce, pero bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo y buscar si hay posibilidad en este sentido», matizó.

También se le ha preguntado al empresario si el paquete de José María de Nido Benavente es el que puede ser más factible en cuanto a una posible compra: «Yo creo que sí, nosotros estamos en eso y vamos a intentar, lógicamente, ponernos de acuerdo con todos. Nosotros lo que queremos en nuestro caso es intentar tener la posibilidad de adquirir un paquete mayoritario en donde puedas tener la gestión y que pueda darle estabilidad a la entidad. Con un plan, lógicamente, trazado, una ruta de crecimiento, con un equipo con mucho talento, de profesionales y bueno, no me cabe la menor duda de que podamos tener ese resultado a medio y largo plazo. Estamos hablando de una transacción lógicamente compleja, ya no es sólo el tema económico, lo importante es alinear los intereses, poder salvar eso ya es importante, también en los propios despachos de profesionales que puedan llegar a un acuerdo entre todos, esperemos, al final de este trayecto que estamos recorriendo».

En otro orden de cosas, se refirió a la manifestación del sevillismo por el centro de la ciudad en el día de ayer: «No la viví personalmente. Yo puedo entender que nos encontramos en unos momentos bajos. Hemos estado viviendo cosas extraordinarias. Se ha gestionado el club y ha habido momentos mejores, peores momentos, y aquí lo que ahora mismo tenemos que intentar entre todos es buscar eso que se pueda reconducir, que se pueda volver a atraer talento, donde las personas puedan trabajar con ilusión y que a partir de ahí tengan sobre todo un objetivo común. Y esperemos que entre todos, como digo yo, podamos ir haciendo un cambio. Yo quiero ser reiterativo, pero es así, un cambio...», dijo.

«Creo que una cosa es cómo está nuestra afición, nuestros seguidores, el sentimiento, y otra cosa muy distinta en la sociedad. Es un tema mercantil, es una operación lógicamente corporativa que hay que tener, digamos; si entre todas las partes se alinean los intereses, pues habrá un buen fin. Vamos a ser generosos, no nos quepa la menor duda. Generosos quiero decir en la parte que lógicamente dé valor, que la gente que en su día dio un paso adelante muy importante y muy valiente tenga su recompensa. Creo que tenemos la oportunidad de que gente como nosotros, gente sevillista y sevillanos, pues podamos llegar lógicamente a ese objetivo. Yo creo que sí, yo creo que entre todos con generosidad podremos llegar.», concluyó Lappí sobre su decidido plan para comprar el Sevilla FC.