Rashford regresa al Sánchez-Pizjuán tras el inolvidable 3-0 al Manchester United en la Europa League

El extremo inglés será de la partida por la lesión de Raphinha, jugando por segunda vez en el estadio del Sevilla, una en Champions y otra en UEFA

Marcus Rashford, en un partido de la Champions de esta temporada
Marcus Rashford, en un partido de la Champions de esta temporada efe

El Sevilla recibe este domingo al líder de LaLiga. El FC Barcelona llega al Sánchez-Pizjuán después de haber sumado seis victorias y un solo empate en el arranque liguero, aunque en esta misma semana ha visto cómo perdía su primer ... partido del curso en Champions ante el campeón de Europa. Un encuentro donde el equipo azulgrana acusó alguna de las bajas por lesión, como la de Raphinha, aunque el PSG también tenía en su ataque de enorme trascendencia. Quien sí saltó de inicio al césped de Montjuïc fue Marcus Rashford, quien ya ha tenido más de un enfrentamiento con los sevillistas y pisará por tercera vez el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

