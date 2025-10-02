Rashford regresa al Sánchez-Pizjuán tras el inolvidable 3-0 al Manchester United en la Europa League

El Sevilla recibe este domingo al líder de LaLiga. El FC Barcelona llega al Sánchez-Pizjuán después de haber sumado seis victorias y un solo empate en el arranque liguero, aunque en esta misma semana ha visto cómo perdía su primer ... partido del curso en Champions ante el campeón de Europa. Un encuentro donde el equipo azulgrana acusó alguna de las bajas por lesión, como la de Raphinha, aunque el PSG también tenía en su ataque de enorme trascendencia. Quien sí saltó de inicio al césped de Montjuïc fue Marcus Rashford, quien ya ha tenido más de un enfrentamiento con los sevillistas y pisará por tercera vez el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán.

La primera vez fue en febrero de 2018, cuando Sevilla y Manchester United se midieron en los octavos de final de la Champions. El extremo inglés jugó el último cuarto de hora de aquel empate sin goles que se resolvería en Old Trafford con dos goles de Ben Yedder y donde ahí sí que Rashford disputó todo el encuentro. La siguiente vez que se vería las caras con el conjunto hispalense fue en Colonia, en las semifinales a un solo partido de la Europa League 2019-20, con triunfo 2-1 para los sevillistas.

En-Nesyri celebra uno de los goles ante el Manchester United reuters

La otra visita al Sánchez-Pizjuán hasta la fecha la hizo en el mes de abril de 2023, para la vuelta de cuartos de final de la Europa League. La estrella por entonces del United se había perdido el partido de ida por unos problemas físicos y viajó al duelo de vuelta para intentar desatascar el 2-2 cosechado en Old Trafford. Entró en el segundo periodo y no pudo detener uno de los partidos más legendarios del Sevilla en su estadio en competición europea, con un 3-0 incontestable que le daba el pase a las semifinales y posterior consecución del séptimo título europeo en esa competición.

Rashford vivió en primera persona uno de los ambientes más increíbles que se han visto en el coliseo nervionense, en ese denominado manicomio que llevó en volandas al equipo dirigido por entonces por Mendilibar, al igual que sucedió unas semanas después contra la Juventus. Una espina clavada en el futbolista británico, quien ha visto cómo el Sevilla le eliminaba hasta en tres ocasiones de las competiciones europeas. Llega con el Barcelona, quien sí le tiene cogida la medida a los andaluces, en un escenario completamente distinto al que ha conocido en temporadas anteriores.