El Sevilla de Almeyda siempre marca

El Sevilla enfoca con ganas su próximo duelo liguero ante el Barcelona. Tiene mucho que ganar y, quizá, no tanto que perder. El grupo de Almeyda se ha ganado ese derecho por su aseado arranque. La visita del líder de LaLiga a Nervión ... entraña, como es lógico, un plus de dificultad por el tremendo potencial de los azulgranas. Una década hace que los del Sánchez-Pizjuán no cantan victoria en casa contra el rival culé en el campeonato doméstico. Pero lo cierto es que este Sevilla de la regeneración encara el reto desde las buenas sensaciones de un equipo que crece como tal y con una bolsa de puntos aceptable que repele cualquier escenario de urgencia o ansiedad. No es mal momento, en definitiva, para abrirle la puerta al dentista, para echar el resto y competirle a la pléyade de los Lamine, Lewandowski, Pedri y compañía.

Sabe Matías Almeyda que para no salir escaldado del exigente envite, su grupo ha de seguir puliendo ciertos mecanismos defensivos y no conceder atrás si tiene intención de puntuar al menos ante un adversario tan poderoso y letal arriba. Regalar lo más mínimo a este Barça de Flick es sinónimo de derrota segura. Con esa idea trabajan los de Almeyda, que, si bien han encajado una decena de goles en lo que va de curso, experimentan cierta mejoría defensiva al haber conseguido dejar su puerta a cero en dos de las últimas cincos jornadas ligueras, ante el Girona y Rayo Vallecano el pasado domingo.

Ofensivamente, los sevillistas cuentan con una condición que hacía tiempo que no se veía en el club. El Sevilla de Almeyda ha conseguido marcar en las primeras siete jornadas de LaLiga EA Sports, un hito que el equipo no firmaba desde hace casi 20 años, concretamente desde la exitosa temporada 2006-2007 en la que la institución nervionense levantó su segunda Copa de la UEFA, la Supercopa de Europa y la Copa del Rey. La capacidad de ver puerta en cada partido es una garantía que les está reportando puntos a los sevillistas en este arranque de campaña, amén de un arma sugerente, sin duda, para mirarle a la cara al Barça el domingo. El año pasado, sin ir más lejos, el Sevilla de García Pimienta se quedó sin marcar en la jornada 3 contra el Mallorca en Son Moix (0-0) y en la 4 ante el Girona en Nervión (0-2).

Almeyda ha logrado mejorar esas prestaciones anotadoras del equipo. El traspasado Lukebakio y Agoumé marcaron en el primer partido en San Mamés (3-2). Contra el Getafe en casa, pese a la derrota (1-2), contabilizó el tanto en propia puerta de Juan Iglesias. Ya en la tercera jornada, las dianas de Alfon e Isaac Romero sirvieron para amarrar el primer triunfo del curso en Girona (0-2). Isaac repetiría en la cuarta fecha contra el Elche en Nervión en un partido en el que también atinó el catalán Peque (2-2). En Vitoria frente al Alavés, en la quinta jornada, Rubén Vargas y Alexis Sánchez consiguieron batir a Sivera para darle la victoria al Sevilla (1-2). Con el Villarreal, en la sexta, se estrenó este curso Djibril Sow (1-2). Y, por último, Akor Adams marcó en Vallecas su primer tanto oficial con la camiseta sevillista para rubricar una nueva y valiosa victoria de los hispalenses en la séptima jornada liguera (0-1). Este Sevilla de Almeyda marca en todos los partidos. Un total de 11 dianas que se traducen en 10 puntos.

El último equipo sevillista que consiguió hacerlo en las primeras siete jornadas, el Sevilla de Juande Ramos en la citada 2006-2007, alcanzó los 15 goles a estas alturas (9 en contra, uno menos que ahora), fruto de un 4-0 sobre el Levante en el Sánchez-Pizjuán en la jornada inaugural; victoria por 1-3 en Anoeta ante la Real Sociedad en la segunda fecha; victoria también por 3-2 en la tercera en el derbi frente al Betis disputado en Nervión; derrota 2-1 en el antiguo Vicente Calderón ante el Atlético en la cuarta jornada; triunfo 1-0 contra el Getafe en la quinta; tropiezo en el campo del Barça por 3-1 en la sexta jornada y victoria en la séptima por 2-1 sobre el Nástic en el Sánchez-Pizjuán. Aquel fabuloso equipo de Juande, con gente como Palop, Dani Alves, Escudé, Puerta, Maresca, Navas, Renato, Kanouté o Luis Fabiano en sus filas, conseguiría alargar su racha goleadora dos jornadas más, ganando en Vigo 1-2 en la octava jornada e imponiéndose por 2-0 al Osasuna en casa en la novena. Rompería el registro en la jornada décima, quedándose sin marcar en un 0-0 en el Sardinero frente al Racing.

Tiene el reto el Sevilla de Almeyda de rebasar esa frontera. Para ello, tendría que hacerle gol al Barça, y después del parón al Mallorca y a la Real Sociedad. Los blanquirrojos acumulan en estos momentos 11 dianas en lo que va de liga, una cifra que sin ser apabullante, sólo superan en estos momentos en el campeonato los tres grandes, el propio FC Barcelona (21), el Real Madrid (16) y el Atlético (14), además del Villarreal (13).

El sello de una responsabilidad muy repartida

Un gol que no acapara nadie en concreto en el plantel de Almeyda y que está tremendamente repartido, ya que en estas siete primeras jornadas de LaLiga, hasta 9 jugadores distintos han visto portería para sumar los 11 tantos del equipo. Agoumé, Alfon, Isaac Romero en dos ocasiones, Peque, Vargas, Alexis Sánchez, Sow y Akor Adams, además de Lukebakio, se reparten todas las dianas sevillistas hasta la fecha, a los que hay que sumar al azulón Iglesias con su autogol en el Sánchez-Pizjuán.

Esa diversidad goleadora refuerza el concepto de responsabilidad global del grupo de Almeyda, quien insiste en tener a todo el mundo implicado (ha utilizado nada menos que a 28 futbolistas en los siete partidos). Así lo reflejan las palabras que el propio técnico destacó en la sala de prensa del estadio de Vallecas sobre su gestión del plantel: «Yo creo en los grupos. Si yo hablo de que creo en el grupo y mis palabras no son congruentes con mis hechos, paso a ser un mentiroso del fútbol y no quiero eso. De esto se sale en grupo, no vamos a salir por un jugador. No tenemos esa diferencia entre nuestros futbolistas. Nos tenemos que hacer fuertes como grupo», sentencia.