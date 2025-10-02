Suscríbete a
El Sevilla de Almeyda siempre marca

El equipo ha visto puerta en las siete primeras jornadas de liga, algo que no conseguía desde la exitosa 2006-07 con Juande Ramos, hace 19 años

Hasta 9 goleadores diferentes refuerzan el compromiso global que fomenta el entrenador; sólo los tres grandes y el Villarreal anotan más

Akor Adams celebra su gol en Vallecas
Fran Montes de Oca

El Sevilla enfoca con ganas su próximo duelo liguero ante el Barcelona. Tiene mucho que ganar y, quizá, no tanto que perder. El grupo de Almeyda se ha ganado ese derecho por su aseado arranque. La visita del líder de LaLiga a Nervión ... entraña, como es lógico, un plus de dificultad por el tremendo potencial de los azulgranas. Una década hace que los del Sánchez-Pizjuán no cantan victoria en casa contra el rival culé en el campeonato doméstico. Pero lo cierto es que este Sevilla de la regeneración encara el reto desde las buenas sensaciones de un equipo que crece como tal y con una bolsa de puntos aceptable que repele cualquier escenario de urgencia o ansiedad. No es mal momento, en definitiva, para abrirle la puerta al dentista, para echar el resto y competirle a la pléyade de los Lamine, Lewandowski, Pedri y compañía.

