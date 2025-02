Mismo perro, distinto collar (2-2)

El Sevilla FC de la regeneración ha dado sus primeros pasos en Canarias. Un escenario que, a priori, debía ser amable y que resultó ser un auténtico campo de batalla. La sensación del debut liguero es que los de Pimienta hicieron más méritos para ... ganar, pero la frustración de ponerse hasta en dos ocasiones por delante del marcador y que te empaten lastró el resultado final. Mismo perro, distinto collar. Y no, no es que el Sevilla de esta noche en Gran Canaria no haya ofrecido ciertas prestaciones alentadoras. Pero los errores sí siguen siendo los mismos.

No ha sido un verano fácil y aún queda mucho trabajo por hacer, pero hay grandes banderas rojas que alertan que la defensa sevillista necesita un remiendo. Uno bien regio. Y es que todo lo que el Sevilla FC gana con su ataque, lo pierde en el aspecto defensivo. La propuesta de García Pimienta puede dar buenos momentos en Nervión, pero urge recuperar efectivos y no reincidir en ciertos errores de manual, sobre todo, si vas a sacar el balón desde atrás.

El técnico sorprendió a todos con un once plagado de juventud y con Juanlu reubicado en el centro del campo para cubrir el déficit de efectivos en la zona. Saúl no recibió la amnistía de la Real Federación Española de Fútbol, llevar en el pecho el escudo de según qué equipos discrimina. Pronto lo ha descubierto el ilicitano. Ante la confirmación de esta pérdida y las lesiones de Suso y Lokonga, el técnico catalán se puso creativo para su debut liguero y varió su esquema al 4-3-3. Llamó especialmente la atención que no apostara de inicio por hombres de peso como Navas o Badé y alineara a Carmona y Nianzou en su lugar. Nada que reprochar al de El Viso, que firmó un partido serio y se reivindicó en este regreso a la que siempre fue su casa. Gudelj partió como central, acompañado de Pedrosa. Así, el medallista olímpico adelantó su posición para acompañar a Agoumé y Sow en la medular. Un experimento que salió bastante bien, puesto que el canterano se amoldó con facilidad e incluso vio portería. La delantera fue la única demarcación conservadurista. Ejuke y Peque partieron desde el banquillo en detrimento de Ocampos y Lukebakio, mientras que Iheanacho no pudo ser inscrito, por mucho que intentó apurar el club. Un escenario tan predecible como que Marcos Acuña se quedara fuera de la convocatoria.

Con estos mimbres, la era García Pimienta arrancaba en un escenario más que conocido por el entrenador nervionense. El Sevilla arrancó bien el duelo. Dominando el balón y presionando arriba. Muy pronto, Lukebakio mostró que estaba enchufado y protagonizó la mayoría de las llegadas de peligro visitante. El sevillismo está deseando ver más al belga en esta guisa disfrutona con el balón en los pies. En apenas diez minutos, el atacante ofreció dos oportunidades claras de adelantarse en el marcador. Un centro a Ocampos que derivó en un tiro frontal repelido por Cillessen y otro desde el perfil derecho que casi logra peinar Nianzou.

Las sensaciones arriba eran muy buenas, incluso alegres. A falta de un centro del campo creativo, las llegadas se producían desde ambos laterales, con un Juanlu especialmente activo. El problema, no obstante, vive atrás como viene siendo habitual. Un mal prácticamente endémico. Una cesión de Pedrosa a Nyland puso en bandeja el balón al equipo rival a pocos metros de la portería. La salida de balón desde atrás, ya de por sí, en defensas de primer nivel es arriesgada, pero que en el caso del plantel sevillista roza el suicidio. Afortunadamente, el Sevilla cuenta con un portero a la altura de las circunstancias, al menos en lo que a paradas se refiere. Con el balón con lo pies ya es otro asunto.

Ambos equipos se enzarzaron en la lucha por el control del balón. Con muchos pases fallidos, pero también con muy buena disposición. Lo intentó el Sevilla FC desde fuera del área en un par de ocasiones con la intención de sorprender a Cillessen, que ha sustituido en portería al apartado Álvaro Vallés. El premio a la insistencia llegó a los 24 minutos de partido. Un cambio de ritmo de Pedrosa, que cabalgó endemoniado hasta campo rival y, justo antes de ser alcanzado, centró el balón que Álex Suárez mandó al fondo de su propia portería.

No le sentó nada bien adelantarse en el marcador al Sevilla. Los de García Pimienta se replegaron atrás y Las Palmas no desaprovechó la oportunidad para contragolpear. Primero, una volea de Mata que se marchó por encima de la portería. Después, Nyland tuvo que sacar la pantorrilla para interceptar un tiro de McBurnie, que estuvo a punto de empatar el duelo tras conectar un centro combado de Marvin.

Los errores de posicionamiento de Nianzou traían a Nyland por la calle del a amargura. El noruego se vio obligado a salir en varias ocasiones del área para cubrir los espacios que el central iba dejando. Tanto fue el cántaro a la fuente, que el empate llegó, precisamente, desde las botas de Nianzou al borde del descanso. El francés quiso impedir el remate de McBurnie y, para mala suerte del central, empujó el cuero dentro de la propia portería. Empate, descanso y vuelta a empezar.

Para sorpresa de todos, Pimienta no movió piezas. El panorama no varió, incluso empeoró en la reanudación. El Sevilla salió desubicado y Las Palmas aprovechó para meter miedo y aprovechar los errores defensivos del rival. Los hispalenses tiraban de galones y abusaban de los reflejos de Nyland para aguantar los arreones. Pero llegó la conexión entre canteranos, la cual dio un vuelco a la dinámica del partido. Isaac se metió hasta dentro desde la banda y vió a Juanlu en boca de gol. El medallista de oro no lo dudó y volvió a adelantar a su equipo en el 62. No fue un gol cualquiera, sino el primer tanto del canterano sevillista en Primera división. Un gol que marca el camino a seguir del nuevo proyecto sevillista. La savia nueva que coge las riendas.

Pero poco duró la felicidad de este poético momento. Luis Carrión decidió meter a Sandro y, nada más salir al campo, devolvió las tablas en el marcador. Un pase filtrado al delantero, que supera tanto a Pedrosa como al meta. Una jugada que estuvo precedida por dos errores de Nyland en el golpeo largo de balón. Tras esto, el partido se volvió loco. La posesión de balón de dividía a partes iguales y cada vez que un equipo se presentaba en campo rival el peligro era evidente. Lukebakio desperdició la mejor de la segunda mitad, le llegó la pelota a la pierna izquierda y el belga la envió al exterior de la red con todo a favor. Fue la última del belga que, una vez más, fue de más a menos en el partido. Navas entró por el extremo y Pimienta movió piezas.

A punto estuvo de sorprender Ocampos a Cillessen, con un fuerte disparo que el portero tuvo que blocar en dos tiempos. Poco a poco, los visitantes volvían a recuperar el control del juego, con muchas dificultades y con grandes desajustes. Las entradas de Peque y Kike Salas dieron aire al equipo, que volvió a presionar alto. Los minutos corrían y el Sevilla vió cómo se le escapaban dos puntos en el tramo final tras una gran jugada de Pedrosa, que deriva en un centro a Sow, pero que el suizo lanzó demasiado centrado. Sin problemas para el meta de Las Palmas. El final del partido llegó con los nervionenses buscando el gol de forma enrabietada, pero el premio no llegó y el reparto de puntos sabe a muy poco.