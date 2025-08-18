Nueva reunión por Badé

Tal y como anticipó Antonio Cordón, el grueso de movimientos que el Sevilla protagonice en el mercado de fichajes se cerrarán en las dos últimas semanas del mes de agosto. El conjunto nervionense se ha mantenido firme pese a correr el riesgo de perder opciones de mercado y ahora llega a la fase decisiva en la que quedará compuesta la plantilla con la que Almeyda encarará la temporada 25-26. Loïc Badé podría no formar parte de su equipo.

El central internacional francés es una de las piezas más cotizadas de un equipo en apuros económicos y eso lo convierte en más que posible salida. No obstante, los equipos que se han acercado al futbolista no lo han logrado convencer. Ahora parece que el Bayer Leverkusen sí que representa una opción que contenta al defensor.

El equipo alemán ya tiene un acuerdo con el futbolista y espera pactar también con el Sevilla el traspaso del jugador de 25 años. Este lunes se ha producido una reunión entre el agente del futbolista y el club nervionense a través de la cual se ha intentado ir desbloqueando la negociación que podría reportar al Sevilla unos 30 millones de euros.

Dada la voluntad que hay entre todas las partes de llegar a un acuerdo, se espera que finalmente la llegada de Badé al Bayer Leverkusen quede sellada en los próximos días.

Badé está lesionado y por ello no formó parte de la convocatoria para el estreno liguero del Sevilla el pasado domingo en Bilbao.