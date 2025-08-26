Malas noticias con Lukebakio: edema en el sóleo y problema para Almeyda en Girona

Malas noticias para Matías Almeyda de cara al encuentro del sábado en Montilivi ante el Girona correspondiente a la tercera jornada de LaLiga 25-26. Y es que el Sevilla FC ha informado este martes por la tarde que Dodi Lukebakio, tras las pruebas médicas a las que fue sometido en una clínica sevillana tras acabar el duelo contra el Getafe con unas molestias, sufre un edema en el sóleo de su pierna derecha. Como suele ser habitual en estos casos, el club de Nervión no indica tiempo de baja concreto, pero no es menos cierto que se trata de un problema muscular medianamente importante y que el internacional belga no podrá ser de la partida para el técnico argentino en el próximo partido antes del parón liguero.

La ausencia de Lukebakio se une a los grandes problemas que está teniendo el Sevilla para inscribir a los fichajes que ha realizado esta temporada, Alfon, Suazo y Vlachodimos, y también porque se trata de que Almeyda perdería a uno de sus jugadores más decisivos (ya se vió en San Mamés, aunque ante el Getafe estuvo algo más apagado) para un partido que se antoja importante, dado que ni sevillistas ni gerundenses han puntuado en las dos primeras jornadas de LaLiga.

Todo ello también, este problema muscular rodea a los rumores de una posible salida de Lukebakio en el tramo final del mercado de fichajes, por la necesidad de vender que tiene la entidad sevillista y así recaudar una importante plusvalía que permita inscribir, no sólo a los tres jugadores mencionados anteriormente, sino también a los fichajes que tiene que hacer Antonio Cordón, primero para cubrir la marcha de Badé y también si se diera la del internacional por Bélgica.

