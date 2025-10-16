La larga espera de Joan Jordán y su mirada a Almeyda

El Sevilla regresará a la competición el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo dirigido por Matías Almeyda afronta el partido de la novena jornada ante el RCD Mallorca como local tras haber vencido en las dos últimas jornadas al ... Rayo Vallecano (0-1) y al Barcelona (4-1). A la convocatoria del técnico argentino del Sevilla podría regresar Joan Jordán, un futbolista que no forma parte de una lista de convocados del club nervionense desde hace un año y cinco meses.

El centrocampista catalán ya está plenamente recuperado tras haber sido operado durante el mes de julio de una hernia de disco. La pasada campaña estuvo cedido en el Deportivo Alavés y se esperaba que este verano volviera a salir del club, pero finalmente la intervención a la que fue sometido hizo casi imposible que se marchara, algo que el propio futbolista, haciendo valer su contrato hasta junio de 2027, tampoco deseaba.

Joan Jordán ha estado trabajando para volver a los terrenos de juego y quiere contar también con las oportunidades que Almeyda ya le ha dado a otros futbolistas que parecían tener pocas opciones de volver a vestir la camiseta del Sevilla como podría ser su caso. Adnan Januzaj o Marcao están teniendo la opción de convencer al entrenador y Jordán quiere al menos tener la opción ahora que está recuperado.

No juega en Nervión desde el 5 de mayo de 2024

Ante el Barcelona ya estuvo cerca de entrar en la lista de convocados después de haber podido acumular varias sesiones de entrenamiento de forma consecutiva, pero ahora, si nada se tuerce, y previendo que Alfon y Nianzou seguirán siendo baja dejando posibles huecos, todo hace indicar que podrá ser citado por vez primera en esta temporada teniendo la opción de volver a jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, algo que no hace desde el 5 de mayo de 2024 cuando tuvo una anecdótica participación en la victoria ante el Granada. Su última convocatoria fue en la última jornada de la campaña 23-24 el 26 de mayo de 2024 sin llegar a jugar en la visita del Barcelona a Nervión.

Joan Jordán es el único futbolista de campo que no ha tenido minutos durante la presente temporada. El portero Álvaro Fernández, que no cuenta para el club, es el otro futbolista de la primera plantilla sin participaciones.