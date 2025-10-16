Suscríbete a
+Nervión

Sevilla FC

La larga espera de Joan Jordán y su mirada a Almeyda

El centrocampista catalán, único futbolista de campo que todavía no ha tenido minutos, puede volver a una convocatoria del Sevilla un año y cinco meses después

Agoumé resalta el cambio de mentalidad con Almeyda: «Todos pensábamos que el Sevilla FC se merecía mucho más»

Joan Jordán, en el entrenamiento de este jueves
Joan Jordán, en el entrenamiento de este jueves Manuel Gómez
Nacho Pérez

Nacho Pérez

El Sevilla regresará a la competición el próximo sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo dirigido por Matías Almeyda afronta el partido de la novena jornada ante el RCD Mallorca como local tras haber vencido en las dos últimas jornadas al ... Rayo Vallecano (0-1) y al Barcelona (4-1). A la convocatoria del técnico argentino del Sevilla podría regresar Joan Jordán, un futbolista que no forma parte de una lista de convocados del club nervionense desde hace un año y cinco meses.

