Jordán pasa por el quirófano y alarga su negro túnel con el Sevilla FC

Joan Jordán tocó el cielo del Sánchez-Pizjuán en sus primeras tres temporadas con el Sevilla, sumando buena parte de los 198 partidos que acumula con el conjunto de Nervión. De repente, al igual que le sucediese al equipo, todo se vino abajo. Su participación fue decayendo, las lesiones apareciendo y ese círculo vicioso en el que a veces se vuelve la vida dentro de un mismo ecosistema engullendo a un futbolista que cada día tiene más complicado volver a ser ese centrocampista que llegó desde el Eibar con ganas de comerse el mundo. Su último paso atrás ha sido la lesión en la espalda que ha provocado que este martes haya pasado por el quirófano para corregir una hernia discal. Se pierde el inicio de temporada.

Porque en el penúltimo año antes de salir cedido, el centrocampista catalán, con más participación de la que se recuerda, terminó parando con Mendilibar en el banquillo para tratarse de una lesión en el tendón de Aquiles que apenas le permitía caminar con normalidad, asegurando que incluso le costaba jugar con sus hijos. En esa época ya estaba señalado por la grada por algunos errores individuales (más de concepto en la salida arriesgada de balón) y por el hecho de que a las caras conocidas les cae un mayor peso de la responsabilidad. Todo se iba uniendo en la caída a los infiernos de un jugador titular en la sexta Europa League y en las continuadas clasificaciones para la Champions como cuarto clasificado en Liga.

La temporada siguiente a la séptima Europa League si vivió en el banquillo el amargor de no contar para los tres entrenadores que aparecieron por Nervión, con especial dolor con Mendilibar, quien no le ayudó a remontar el vuelo. Por eso salió rumbo a Vitoria en uno de los últimos días del pasado mercado veraniego. Allí ha pasado una mejor temporada, con el regusto amargo de terminar con esas molestias lumbares que mermaron su rendimiento y han terminado dando la cara con la camiseta de entrenamiento del Sevilla. Le toca parar unos tres meses, por lo que hasta el parón internacional de octubre no estaría a disposición de Matías Almeyda. El agujero negro se agranda.

Y es que tampoco estaba garantizada su continuidad en la plantilla, por mucho que en su cabeza sólo estuviese en este inicio de pretemporada el intentar convencer al entrenador de que podía ser útil al club a sus 31 años recién cumplidos. No ha tenido tiempo de que el nuevo técnico se haga una idea de lo que podría aportarle. Almeyda sabe la opinión del club con Jordán y ese grupo de jugadores que desea sacar del vestuario. Las lesiones provocarán que el mercado no asuma esos movimientos del director deportivo. Otro motivo para perder la esperanza de ver a Jordán volviendo a triunfar en el Sevilla o en el destino que pueda encontrar para continuar su carrera futbolística.