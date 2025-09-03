Lamine Yamal y el último día de mercado: «Siempre me ha gustado porque surgen fichajes raros como el de Alexis Sánchez al Sevilla»

El fichaje de Alexis Sánchez por el Sevilla FC en el último día de mercado de fichajes sorprendió a propios y extraños. Ya explicó Cordón que el veterano atacante chileno (36 años) no llega como sustituto de Lukebakio, sino complemento para un plantel en el que su experiencia puede resultar provechosa. En las última horas, se ha referido a este movimiento de los nervionenses una de las estrellas de LaLiga: Lamine Yamal.

El joven internacional del FC Barcelona ha opinado sobre el regreso al campeonato español de Alexis Sánchez, más de una década después de que el chileno defendiera la camiseta azulgrana, ganando con el Barça hasta seis títulos y marcando 47 goles en 141 partidos. Alexis sería fichado después pel Arsenal, donde disfrutó quizás de los mejores años de su carrera.

Cuestionado Lamine Yamal sobre el frenesí del último día de mercado, responde que «siempre me ha gustado porque surgen fichajes extraños de última hora como el de Alexis Sánchez al Sevilla,» dijo Yamal a RTVE. «Me gusta ese movimiento; es algo hermoso en el fútbol, y me alegra que estas cosas sucedan. Mientras no pasen en mi equipo donde todos nos quedamos, estaré contento», añadió.

El Barça de Lamine Yamal se reencontrará con Alexis el 5 de octubre en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Para entonces, los sevillistas esperan que el veterano delantero ya esté aportando lo que de él esperan tanto el director deportivo como el cuerpo técnico de Almeyda.