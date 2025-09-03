Suazo, sobre Alexis Sánchez: «Si él se lo propone, y así quiere, le va a ir muy bien»

Gabriel Suazo se encuentra concentrado con la selección de Chile para afrontar los partidos ante Brasil e Uruguay de clasificación para la próxima Copa del Mundo. Lejos de Sevilla, el futbolista ha atendido a los medios de comunicación y ha compartido sus sensaciones después de que su compatriota Alexis Sánchez, de 36 años, se haya sumado al equipo al que él mismo llegó este verano.

«Estoy convencido de que va a ayudar muchísimo al equipo y que obviamente vamos a tener muy buena relación por solo el hecho de ser dos chilenos jugando en Europa, en una Liga tan importante», comenzó comentando el lateral sevillista que añadió que «estoy seguro que si él se lo propone, y que así quiere, le va a ir muy bien». «Espero que así sea por el bien tanto del equipo como de él», añadió.

Alexis Sánchez llegó el último día del mercado de fichajes veraniego al Sevilla y firmó por una temporada. Todavía no ha entrenado por asuntos burocráticos a las órdenes de Matías Almeyda. Gabriel Suazo llegó libre (al igual que Alexis) al Sevilla y firmó por tres temporadas.

