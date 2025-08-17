Lamela viaja a Bilbao con el Sevilla FC como ayudante de Almeyda

Tras anunciar su retirada como futbolista, Erik Lamela ha regresado al Sevilla para incorporarse al cuerpo técnico de Matías Almeyda. De hecho, el exjugador sevillista ya estuvo presente en el entrenamiento de este sábado y por la tarde se desplazó a Bilbao con el resto de la expedición sevillista, con lo que estará con el equipo desde la primera jornada del campeonato.

«Erik Lamela regresa al Sevilla FC solo un año después. El argentino, que disputó 92 partidos oficiales en las tres temporadas en las que vistió la camiseta sevillista, anunció hace unos días su retirada como futbolista tras jugar la última campaña en el AEK de Atenas, precisamente a las órdenes de Matías Almeyda», informó el Sevilla con un comunicado donde oficializaba la incorporación del argentino.

Los problemas físicos han provocado que Lamela decidiera colgar las botas, después de una última experiencia en el AEK de Atenas, donde precisamente coincidió con Almeyda como entrenador del conjunto griego. La relación entre ambos viene de lejos, ya que cuando Lamela subió al primer equipo de River Plate, con apenas 17 años, Almeyda se encontraba en el club argentino finalizando su carrera como jugador.

«Hace 5 años tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar. Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo», había escrito estos días Lamela en las redes sociales para anunciar su adiós al fútbol sobre el césped, ya que ahora continuará en el Sevilla dentro del cuerpo técnico de Matías Almeyda.