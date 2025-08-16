Erik Lamela explica su retirada: «Llevo cinco años tomando pastillas antes de los partidos»
El argentino cuelga la botas y se incorporará al cuerpo técnico del Sevilla FC junto a Matías Almeyda
Erik Lamela se ha retirado del fútbol a los 33 años por culpa del dolor. El jugador argentino ha explicado en una carta los motivos que le han llevado a colgar las botas. «Hace cinco años que tomo pastillas cada partidopara poder competir», cita así el exsevillista, que ha desvelado el sufrimiento que ha acumulado en estos años como profesional.
De ahí, que Lamela haya decidido retirarse definitivamente este verano, a pesar de haber cuajado una buena temporada en el AEK de Atenas, bajo las órdenes de Matías Almeyda. No obstante, tal y como confirmó ayer el propio entrenador del Sevilla, sus caminos volverán a unirse. Y es que el 'Coco' se incorporará en breve al cuerpo técnico del Sevilla FC. «Quiero ayudarlo en este momento», declaró Almeyda este pasado viernes.
Carta completa de Erik Lamela
La carta de despedida de Lamela ha sido publicada a través de las redes sociales del jugador, como también ha sido difundida por su agencia de representación:
«Para los que no saben tengo problemas en las caderas, hace 11 años comenzaron y en el 2017 fui operado de ambas siendo la izquierda la más afectada. Fue un año difícil, tenía mucho miedo... pensé que podía ser el final de mi carrera y tenía 25 años.
Luego de que salieran bien las operaciones me dieron 4 años de carrera. Me dijeron que con el tiempo iba a volver a empeorar y eso es lo que estoy viviendo ahora.
Nada fue fácil. Tener dolor, jugar y entrenar con molestias pasó a ser algo normal en mi día a día.
Hace 5 años tomo pastillas cada partido para poder competir en mejores condiciones, empezando con la menor dosis y este último tiempo tomando el máximo ya dos días antes del partido para poder estar.
Hoy decido ponerle fin a todo esto, hoy se termina todo este esfuerzo.
Quiero agradecer a River que fue el que me formó dándome desde la comida hasta una escuela, no me olvido de nada, tengo memoria de quienes me ayudaron. Gracias River Plate, A.S Roma, Tottenham, Sevilla y A.E.K, tendrán por siempre un lugar en mi corazón«
