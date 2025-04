Juan de Dios Crespo: «El Sevilla es una institución histórica, poderosa y, en mi opinión, indestructible»

El prestigioso abogado en materia deportiva Juan de Dios Crespo se ha convertido en una figura clave para la gobernabilidad del Sevilla FC. El hombre de la pajarita es el encargado de tutelar el famoso paquete americano que domina ahora la aseguradora A- ... CAP, alineándose en las últimas juntas de accionistas del club con el actual consejo de administración. Ese movimiento en el tablero de poder del Sevilla FC le ha proporcionado una sólida mayoría accionarial al grupo del presidente, José María del Nido Carrasco. «No tengo dudas sobre la capacidad de los actuales gestores del club», afirma con rotundidad Juan de Dios Crespo durante su charla con ABC de Sevilla. Desde su despacho Ruiz-Huerta & Crespo Abogados, compagina su labor como docente en multitud de escuelas y másters en todo el mundo. Ha llevado la defensa de los futbolistas y clubes más potentes del planeta, ha actuado ante FIFA, TAS y UEFA, liderando los casos más mediáticos. Con el Sevilla FC mantiene un vínculo especial desde hace tiempo, ganando para los de Nervión multitud de pleitos que se han traducido en millones de euros para la entidad sevillista.

¿El 'hombre de la pajarita' o el 'Messi del derecho deportivo', con qué sobrenombre se queda?

El que cada uno quiera ponerme, no tengo problemas de ese tipo. La pajarita es un distintivo, y me gusta desde hace años.

El caso es que su imagen ha terminado calando en este complejo puzle del Sevilla FC. Usted siempre dice que es importante 'dominar la escena'.

Lo digo en casos de litigios, pero si no es así no me gusta estar en los focos. Sin embargo, aquí ha sido imposible sustraerme a ello. ¿Cómo he llegado a representar un paquete relevante de acciones del Sevilla FC? Pues como es habitual en los abogados, por la recomendación profesional de clientes satisfechos con mi trabajo.

Su currículum es muy extenso. Si tuviera que elegir, ¿de qué caso o casos se siente más orgulloso?

Es como si preguntas por los hijos: a todos los quiero, incluso alguno perdido.

Ha vivido todo tipo de conflictos y pleitos mediáticos en el deporte. ¿Tiene solución el Sevilla FC?

El Sevilla Fútbol Club es una institución histórica, poderosa, con un respaldo increíble y en mi opinión, indestructible.

¿A qué 'teme' más en su trabajo, a un pequeño accionista enfadado o a un alto cargo de UEFA, FIFA o un club poderoso?

Ni uno ni otro son para temerlos, sino para tratarles a cada uno con el respeto debido a toda persona.

¿Por qué A-CAP decide alinear las acciones del Sevilla FC de 777 Partners (Sevillistas Unidos 2020) con el actual consejo de administración?

A-CAP quiere ser un socio constructivo del Sevilla Fútbol Club, por lo que no tiene dudas de que debe estar al lado del actual consejo de administración y apoyar a la institución, tras una forma anterior de llevar las cosas que no han gustado a los nuevos propietarios y que, por eso, me piden que esté en otra línea.

Del Nido Benavente dijo tras la última junta del Sevilla FC que tenía acuerdos sellados con 'los americanos' y que existían penalizaciones de 5 millones cada vez que votaran en su contra.

Esa pregunta debería dirigirla al Sr. Del Nido Benavente.

¿Cómo definiría el papel anterior de Andrés Blázquez con estas acciones del Sevilla FC?

Lamentablemente, soy abogado y por lo tanto, no debo de hablar de los asuntos profesionales de los que estoy a cargo.

¿Puede saberse el porcentaje aproximado de acciones o capital social del Sevilla FC que representan?

Un 14,5% aproximadamente.

Usted ya ha trabajado antes con el Sevilla FC. Defendió al club en el caso de la denuncia del Udinese por el portero Morgan de Sanctis. ¿Cómo fue aquel litigio?

Pues no es el primer litigio, sino que he tenido unos cuantos. En cuanto al caso De Sanctis, conseguimos al jugador por 2.250.000 euros de los 25 millones que pedía su club anterior; también gané el caso Keita y no pagamos nada al Lens francés; igualmente el caso Kondogbia contra el Mónaco, que ganamos; asimismo también gané el caso contra Juande Ramos y el último fue el de Joris Gnagnon, que también ganamos.

¿Ha tenido otros vínculos profesionales o emocionales con el Sevilla FC?

Profesionales, los que he enumerado y emocionales porque fui invitado por la UEFA al partido en Eindhoven contra el Middlesbrough en 2006, la primera Copa de la UEFA que se ganó y, de ahí, yendo con un amigo francés sevillista me vinculé emocionalmente con el club.

Sobre la lucha accionarial Siempre el acuerdo es mejor solución que el conflicto. Depende de las partes pero hay que intentarlo Juan de Dios Crespo Abogado

Por esos lazos en el tiempo, ¿entiende la sensibilidad del club y de sus aficionados en estos momentos complicados para la entidad?

Naturalmente, están las emociones a flor de piel, como sucede tantas veces en el fútbol. He vivido situaciones similares en otros equipos y también en el que soy socio desde hace 35 años, el Valencia CF.

¿Diría que el Sevilla FC, a pesar de los problemas actuales, está en buenas manos?

No tengo dudas sobre la capacidad de los actuales gestores del club.

Hasta donde se pueda saber, pesa un embargo sobre las acciones que representa, ¿por dónde pasa el futuro de estos títulos?, ¿podrán ser vendidos más adelante?

Las acciones de A-CAP son controladas por A-CAP y su futuro no está en peligro. En todo caso, insisto, soy abogado y no hablo de los asuntos de los que estoy a cargo.

Por su experiencia, ¿piensa que todos los principales accionistas del Sevilla FC deberían llegar a un acuerdo o no lo ve viable?

Es una pregunta para los principales accionistas pero, en términos generales, siempre el acuerdo es mejor solución que el conflicto y en mis pleitos intento siempre que haya un final amistoso. Depende de las partes pero hay que intentarlo.

¿Una venta del Sevilla FC es posible a corto-medio plazo? Se habla mucho de una 'tercería vía' externa interesada en comprar.

No sé a qué se refiere con esa expresión, ni puedo decirle nada sobre una venta del Sevilla Fútbol Club, que sería, en mi opinión, un tema mayor.