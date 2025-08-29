Jordán aceptaría ayudar al Sevilla este primer año con un nuevo contrato, pero sólo si cobra más en los posteriores

El central del Sevilla Marcao ha firmado un nuevo contrato por un año más donde dilata los pagos de los dos años que le restaban en tres, aumentando año a año las cantidades a percibir, siendo el primero el de salario más bajo, al igual que baja a su vez la amortización de su fichaje, que dividía 12+3 millones en cinco temporadas y pasa a seis. Con esa fórmula, el club pudo inscribir a dos jugadores (Alfon y Suazo) que ya podrá utilizar en la tercera jornada de Liga. En el club de Nervión quedan unos pocos contratos de los denominados Champions, por lo que Antonio Cordón ha ido pulsando este movimiento de ingeniería financiera con otros miembros del vestuario.

Por ejemplo, Tanguy Nianzou ha descartado hasta el momento hacer este movimiento, pese a tratarse del futbolista que más cobra y con la amortización añadida, su valor anual es de casi 13 millones. Una losa difícil de gestionar. Quien sí ha aceptado un nuevo contrato es Joan Jordán, según ha podido conocer ABC de Sevilla, que permanece en fase de recuperación después de la operación a la que fue sometido en el mes de julio por una hernia discal. Sin embargo, este contrato tiene letra pequeña. Acepta ayudar esta temporada con una rebaja salarial, pero sólo si aumenta un año (hasta 2028) y en los dos últimos cobra más que actualmente, es decir, el gasto se aumenta a futuro aunque ayude hoy.

Esto no lo ha aceptado el Sevilla, quien ha pedido un esfuerzo a los futbolistas que más cobran para aliviar la economía actual y futura. Hay quien sí ha comprendido cuál es la situación financiera de la entidad, como Januzaj o Marcao, con rebajas salariales reales. Del total que se les debe cobrarán menos, en el caso del belga, o lo mismo con un año más de contrato, en el caso del brasileño. Con Jordán no se ha alcanzado este acuerdo y se ha aparcado. Liberar masa salarial un curso para cobrar más los dos últimos es un gesto que no aceptan en Nervión.

Y eso que el catalán lleva tiempo con una espina clavada con el Sevilla. No contra el Sevilla. Pasó de ser titular indiscutible y defendido por su hinchada, a parecer un futbolista inservible que había que quitarse de encima. Se marchó al Alavés buscando minutos, pero un problema en la espalda afeó su final de curso pasado. ha pasado por el quirófano para retomar su actividad deportiva del mejor modo posible. Quiere volver a jugar como sevillista, en una posición donde Almeyda apenas cuenta con alternativas. Este gesto de no aceptar una ayuda real al Sevilla en un momento duro se le puede volver en su contra.