El Sevilla FC inscribe a Suazo y Alfon en su plantilla

El Sevilla FC ha inscrito a primera hora del jueves 28 de agosto a dos de los tres fichajes del mercado veraniego como Alfon y Suazo, quienes no pudieron participar en las dos primeras jornadas de Liga por culpa del límite salarial y del nulo espacio que podía acreditar el club de Nervión para ello, pudiendo sólo inscribir entonces a Rubén Vargas, ahora en negociaciones con el Villarreal para salir, tras el suculento traspaso de Badé a Bayer Leverkusen.

Antonio Cordón y los dirigentes del Sevilla llevan días trabajando en diferentes escenarios para conseguir ese hueco que les permitiese poder apuntar al campeonato, de momento, a los fichajes ya realizados, con la necesidad también de reforzar a la plantilla, situación que sólo podrá darse mediante la venta de activos.

La rebaja salarial de Januzaj se sigue peleando, mientras que la ampliación de contrato de Marcao, prorrateando su salario, junto con otras medidas, ha ayudado a generar mayor espacio salarial. Vlachodimos sigue a la espera de que se acepten rebajas como la del belga para entrar dentro del lote de inscritos. Mucho trabajo en Nervión, con laLiga igualmente apretando para que el club justifique estos movimientos con nuevas ventas, con la de Vargas encaminada hacia el Villarreal.

El caso de los cedidos

El Sevilla también ha conseguido que la Liga acepte que Iheanacho no deba ser el siguiente inscrito (tenía prioridad, como Jordán) por la justificación de que se está negociando su salida. Con el mediocentro catalán, al estar lesionado para varios meses, también se puede dilatar su incorporación a la primera plantilla, mientras que Álvaro Fernández cuenta como nuevo fichaje y no se cuenta con él. Ingeniería financiera nervionense para inscribir. Ahora le toca firmar.