El Isaac que todos quieren, al son de Almeyda

El lebrijano recupera el olfato gracias al concienzudo trabajo físico, táctico y mental del nuevo cuerpo técnico

Isaac Romero celebra su gol al Elche
F. M.

LaLiga recién acaba de arrancar para los sevillistas, pero no cabe duda, a expensas de que el ariete mantenga en el tiempo la buena versión que está ofreciendo, de que Isaac Romero exhibe un resurgimiento notable bajo la dirección de Matías Almeyda. El ... delantero lebrijano, después de un curso anterior complicadísimo, lleva ya la mitad de los goles de la temporada pasada. Sus dos dianas consecutivas ante el Girona y el Elche valen puntos para el equipo y lo refuerzan como referente ofensivo del Sevilla FC.

