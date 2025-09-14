El Isaac que todos quieren, al son de Almeyda

LaLiga recién acaba de arrancar para los sevillistas, pero no cabe duda, a expensas de que el ariete mantenga en el tiempo la buena versión que está ofreciendo, de que Isaac Romero exhibe un resurgimiento notable bajo la dirección de Matías Almeyda. El ... delantero lebrijano, después de un curso anterior complicadísimo, lleva ya la mitad de los goles de la temporada pasada. Sus dos dianas consecutivas ante el Girona y el Elche valen puntos para el equipo y lo refuerzan como referente ofensivo del Sevilla FC.

Isaac da señales de estar recuperando la chispa que lo caracterizó en su eclosión en el primer equipo hace un par de campañas. En su partido contra el Elche en Nervión, desplegó un enorme derroche físico y un repertorio más que interesante. No sólo volvió a ver puerta, sino que le anularon hasta tres goles, el último de ellos por una supuesta falta en ataque sobre Affengruber que sólo vio el colegiado Alberola Rojas y que habría significado el tanto de la victoria local antes del descuento.

El delantero canterano mostró destellos de su juego más completo, con una participación activa entre líneas, desmarques inteligentes y esa trabajada presión tras pérdida que pide su entrenador. Gran parte de la responsabilidad de su recuperación radica sin duda en la figura de Matías Almeyda, que sigue puliendo las virtudes del jugador, no sólo en el plano futbolístico sino también en el mental para conseguir liberar todo su arsenal arriba.

Esta visión empática del míster, que le da una importancia sustancial a los estados de ánimo de sus pupilos, está calando en el vestuario. Isaac Romero es un claro ejemplo de ello, pero hay otros compañeros que están resurgiendo igualmente por la misma vía del entrenador, caso de los Marcao, Nianzou o incluso Peque, goleador también ante los ilicitanos.

Isaac no salió de inicio en las dos primeras jornadas que se saldaron con sendas derrotas contra el Athletic y el Getafe. Su irrupción en la titularidad tras la lesión de Akor Adams ha mejorado las prestaciones atacantes de un Sevilla FC que ha hecho 4 puntos con el lebrijano en su once inicial. Almeyda parece haber encontrado en Romero la solución arriba. Y viceversa.

Cuestionado sobre su mejoría una vez finalizó el choque del pasado viernes en el Sánchez-Pizjuán, Isaac Romero dijo ante las cámaras que ése es su «trabajo, hacer goles», y que es lo que le «pide el míster, además del sacrificio» sobre el campo.