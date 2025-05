Espanyol - Sevilla: Bailando al son de Lukebakio (0-2)

Esta vez sí, el Sevilla FC logró su primera victoria fuera de casa. La segunda visita a Barcelona de la semana resultó mucho más plácida para un equipo que aún está calibrando su lugar en esta liga. Tres puntos ganados con solvencia gracias a ... su jugador más determinante, Dodi Lukebakio. El belga se erigió como héroe de la noche con un doblete en la primera mitad, una renta suficiente para regresar a la capital hispalense con una muesca más en la culata. También puso de su parte el rival, puesto que aunque el Espanyol arrancó con intensidad, sus recursos son muy limitados y sus errores variados. De esta forma, los de Pimienta cumplen dónde tienen que hacerlo y parecen tener claro la hoja de ruta aunque no haya sido, ni de lejos, su partido más brillante.

La duda de la noche era quién iba a sustituir al querido Ejuke. Pimienta apostó por premiar a Idumbo Muzambo. Una difícil prueba para el belga de 19 años, aunque su velocidad y desparpajo dejó buenas sensaciones sobre el tapete. El jugador fue clave para las transiciones del Sevilla, que, aunque jugó más a sobar el balón, elegía bien los momentos para arrancar en velocidad y plantarse en el área de Joan García. Pero si hay alguien que brilló con luz propia en el RCDE Stadium fue su compatriota Lukebakio. El extremo destacó por encima de todos los demás con su calidad y pegada. Con estos dos goles, el máximo anotador del Sevilla eleva a cinco su recuento personal.

El partido arrancó con el Espanyol muy intenso, presionando muy alto y obligando al Sevilla FC a encerrarse en torno a Nyland. El noruego intentó en un par de ocasiones sacar el balón en corto, pero los de Manolo González impedían que se pudiera encadenar algún pase. Los de Pimienta se armaron de paciencia hasta encontrar la oportunidad de recuperar el control del balón. El técnico catalán probó una nueva medular compuesta por Gudelj, Lokonga y Juanlu con la intención de jugar más por esta zona y depender menos de los extremos.

Le costó meterse en el partido a un Sevilla atosigado por las revoluciones pericas. La primera ocasión visitante llegó a balón parado, una falta peligrosa de Kumbulla sobre Isaac, que no terminó de ir a ninguna parte. Respondió con velocidad el cuadro catalán y Jofre dio el primer susto real del partido, aunque Pedrosa llegó a taponar a tiempo. Seguidamente, Tejero tuvo otra oportunidad de oro para adelantar a los suyos con una falta directa, que se marchó por poco por encima de la portería. No tuvo su noche Isaac, al cual le rebotaba constantemente el balón en los pies. De hecho, Cheddira aprovechó una de estas pérdidas para arrebatarle el cuero y colarse en el área de Nyland. No obstante, el Sevilla estuvo atento y desactivó la acción.

Rozando los primeros veinte minutos, llegó el primero de Lukebakio y, con él, los mejores minutos del Sevilla. Una buena transición por la banda izquierda habilitó el balón al belga en el medio. El atacante percibió que el portero estaba adelantado y, desde fuera del área, lo colocó con la zurda. Una jugada que motivó a los de Pimienta, que no habían estado cómodos en ningún momento, pero que contaban el as debajo de la manga de Lukebakio en estado de gracia.

Casi dura poco la felicidad, puesto que un balón se paseó por delante de la portería de Nyland tras un córner botado por Tejero, pero ni Krás ni Puado lograron alcanzarlo. A partir de ahí, el Sevilla y el cansancio ralentizó al Espanyol y el cuadro hispalense cogió la batuta. Juanlu, el cual volvía al once inicial siete jornadas después, estuvo a punto de ampliar la ventaja con un lanzamiento a la escuadra izquierda de Joan García, pero el balón se marchó alto. También la tuvo Isaac tras una buena jugada de Lokonga, pero fue taponado por Brian Oliván. A la tercera fue la vencida y, cómo no, Lukebakio volvió a definir a la perfección tras un mal despeje de Cabrera en el área, que el belga aprovecha y sacó un tiro raso cruzado que amplió la distancia sobre la bocina del descanso.

La mala noticia del partido fue la lesión de Nyland, que tuvo que pedir el cambio tras hacerse daño en la rodilla

La segunda mitad arrancó tediosa, con el Sevilla más encerrado y el Espanyol mucho menos revolucionado que en el arranque, pero dominando el balón. La mala noticia del encuentro llegó a los pocos minutos tras un saque de esquina, en el que Nyland saltó para despejar y, al caer, se hizo daño en la rodilla. El noruego intentó seguir, pero a los diez minutos tuvo que pedir el cambio. No fue especialmente bien recibido Álvaro Fernández en la que fue su casa, el azar quiso que debutara en Cornellá con la elástica sevillista.

El juego discurrió casi en su totalidad en el lado sevillista, con el Espanyol intentando sorprender y el cuadro blanquirrojo mucho menos intenso. De hecho, los pocos pases que logró encadenar fueron imprecisos y apenas olió el campo rival. Sólo Isaac tuvo un par de llegadas bien bloqueadas por la defensa rival. El exsevillista Alejo Véliz entró por Cheddira y estuvo a punto de marcar de cabeza tras ganarle por alto a Juanlu. Cuando parecía que el Sevilla ya estaba muerto, volvió a aparecer Lukebakio, que casi conectó un centro de Pedrosa y, después, tuvo un disparo que recortó Cabrera.

Los minutos corrían con cierto tedio y el único aderezo que aceleró algún corazón fue el penalti que pitó Ortiz Arias por mano de Gudelj. Una jugada que fue revisada por el VAR y que terminó siendo anulada. Para más inri, el colegiado añadió once minutos de descuento por la asistencia a Nyland. Los infinitos últimos minutos discurrieron con el Sevilla encerrado en su área y el cuadro perico agonizando en la orilla.