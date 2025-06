Así descubrió Almeyda a Lucas Ocampos: «Me tiró dos caños en 20 minutos, se me quedó grabado»

Matías Almeyda y Lucas Ocampos tuvieron un pasado en River Plate y en el Sevilla FC. El primero, que prepara ahora su nueva aventura como entrenador en Nervión, fue fundamental en la carrera del extremo de Quilmes al propiciar su salto a la élite en el Millonario. Almeyda confió en un futbolista jovencísimo (y no fue el único que promocionó) en el momento más complicado de la historia de River.

El caso de Ocampos puede ser un buen ejemplo de la determinación de Almeyda a la hora de apostar por la cantera, una metodología que se antoja crucial en los planes inmediatos del Sevilla FC, obligado a mirar en casa ante la delicada situación económica que le impide acometer grandes operaciones de mercado.

En una entrevista concedida por Matías Almeyda en 2020, con motivo de la llamada de la absoluta de Argentina a Lucas Ocampos, el de Azul comentó que «es una alegría saber que alguien que hiciste debutar esté en la selección argentina y que esté triunfando en Europa (Sevilla FC). Sabía que si él era inteligente iba a llegar a donde está. En su momento vi lo que es hoy, un jugador de nivel por físico, entrega y calidad«, dijo en Sportia.

El Pelado contó como fue el gracioso momento en que lo citó para entrenarse con el primer equipo de River Plate: «Vino a un entrenamiento con 15 años cuando yo todavía era jugador, con 37. Me tiró dos caños en 20 minutos, se me quedó grabado. Después de hacerme el primero, me volvió a encarar, yo me concentré para emplearme con dureza... y ¡me volvió a tirar otro caño!«.

Almeyda continuó explicando que «ni siquiera sabía cómo se llamaba el chico. Son muchos los jugadores que subían a entrenarse de vez en cuando y, luego, ya no los veías más. Con Ocampos fue algo así. Al asumir ya como entrenador no me acordaba ni de su cara, entonces cité a nueve jugadores fuertes, altos y con las características del niño que me había hecho los caños y los hice entrenar. Cuando lo vi dije: 'Es ese'. Era Lucas Ocampos«, contó Almeyda, que a partir de ahí le dio toda la confianza a un joven Ocampos de 17 años en el primer equipo durante la peliaguda temporada en la que River compitió en Segunda por el ascenso a la máxima categoría, logro que consiguió esa misma campaña.

Almeyda celebra el ascenso a Primera con River Plate