Matías Almeyda, el agitador necesario para el Sevilla

Todo está acordado y cerrado para que el Sevilla FC anuncie a Matías Almeyda como nuevo entrenador y el de Azul ponga rumbo en las próximas horas a la capital hispalense para firmar por las próximas tres temporadas con los de Nervión. Almeyda, ... que defendió como jugador la elástica sevillista en la temporada 1996-97, vuelve con ganas a una tierra de la que quedó prendado pero en la que no pudo triunfar por la complejas circunstancias de la entidad blanquirroja en aquella época. Casi 30 años después, aterriza en el Sánchez-Pizjuán para toparse de nuevo con un complejo escenario económico y deportivo. Dice mucho de él que haya asumido el reto henchido de motivación y dispuesto a triunfar en la que será su aventura más importante hasta la fecha como entrenador. Almeyda ha convencido al director de fútbol, Antonio Cordón, y si bien su apuesta conlleva riesgos que recuerdan a los que tomó no hace mucho Víctor Orta con Diego Alonso, el flamante técnico sevillista cuenta con un currículum más dilatado que el del uruguayo en los banquillos y sabe lo que es tocar plata.

Como buen argentino, viene con el sello temperamental y no piensa aminorarse ante ningún adversario. Tácticamente, buscará edificar un Sevilla que quiera la pelota, que presione alto y provoque el error del rival. Almeyda llega para aprovechar el reto de su vida como técnico y no quiere excusas. Ya sabe de sobra que tendrá que trabajar con un presupuesto reducido, explotar los mirlos blancos que pueda 'cazar' Cordón en un mercado censuradísimo para el Sevilla y apostar en la medida de lo posible por la cantera, pero ello no va a rebajar un ápice el decidido plan de exigencia con el que Matías Almeyda va a pisar el vestuario sevillista nada más que llegue. Sobre todo, el Sevilla va a ganar de entrada con el argentino el factor de agitación que tanto anhela este equipo. Salvo su etapa en el conjunto estadounidense de los San Jose Earthquakes, donde se topó con una singular directiva y problemas de toda índole, incluso personales, la trayectoria de Almeyda como entrenador marca un hito claro: sus equipos tienden a revitalizarse y ofrecer un gran rendimiento en la primera temporada.

Le ocurrió nada más enfundarse el chándal por primera vez en 2011, a los 37 años. Dejó de ser futbolista de River Plate y se convirtió en entrenador del Millonario de un día para otro, en el peor momento de la historia del club, que acababa de descender a la Segunda división argentina. No le dio miedo la tremenda tarea que pusieron en sus manos. Era todo o nada. Y Almeyda consiguió el objetivo coronándose campeón, con un punto de ventaja sobre Quilmes, para regresar en medio de una monumental fiesta a la máxima categoría del fútbol argentino. River sacó 73 puntos, producto de 20 triunfos, 13 empates y cinco derrotas. Almeyda resucitó a un equipo 'muerto'. Fue capaz de convencer al grupo para dar lo mejor de sí pese a la desmotivación de jugar en Segunda que ello supone para un grande de América. Hizo brillar en el barro a veteranos como David Trezeguet y Fernando Cavenaghi, se implicó todo el mundo con su mensaje, y apostó por jóvenes que saltaron de su regazo al estrellato, como un tal Lucas Ocampos al que hizo debutar y le dio galones con 18 añitos.

Con el mismo objetivo desembarcaría después en Banfield en las fechas finales de la Primera B Nacional 2012-13, la Segunda argentina. Almeyda arrancó su primera temporada completa con el Taladro en la 2013-14 y otra vez volvió a revolucionar con su sello al equipo a las primeras de cambio, dotándolo de un juego eminentemente ofensivo y combinando con éxito a futbolistas referentes y jóvenes talentos. El 31 de mayo de 2014, tras una exitosa campaña, Almeyda consigue también retornar a Banfield a la Primera división.

Su posterior andadura en México, en el popular Club Deportivo Guadalajara, conocido como las Chivas, no arranca con menos brío. En su segundo partido de la Liga MX logra la victoria en el clásico nacional de México contra el América (1-2) en el Estadio Azteca, con lo que se mete rápidamente en el bolsillo a la afición. No llevaba ni dos meses en el equipo cuando el 4 de noviembre de 2015 logra su primer título con el Guadalajara. Vence 0-1 al Club León y se corona campeón de la Copa MX Apertura 2015. El 10 de julio de 2016 logra su segundo título con las Chivas al derrotar a los Tiburones Rojos de Veracruz (2-0) y consagrarse campeón de la Supercopa MX 2015-2016. Otra vez Matías Almeyda completaba una enorme puesta en escena nada más coger un equipo, esta vez además a base de títulos.

Algo similar repitió el Pelado, una vez completado su siguiente periplo en los San Jose Earthquakes FC, en la que sería su primera aventura como entrenador en Europa al frente del AEK. Almeyda aterrizaba en Atenas en mayo de 2022. En su primera brillante temporada, se proclamó directamente campeón de la Superliga de Grecia con una ventaja de cinco puntos sobre el Panathinaikos. Y logró el doblete al vencer después al PAOK en la final de la Copa de Grecia, llevando la locura al conjunto de Atenas en su primer año.