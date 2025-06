La delicada situación financiera del Sevilla FC: entre la venta y la ampliación de capital

La gran asignatura pendiente del actual consejo de administración del Sevilla FC es la gestión económica. El club lleva años acumulando deuda, la cual se ha agravado por el descenso de ingresos por venta de jugadores y la no clasificación en competiciones ... europeas. Un panorama que se ha intentado aplacar con la petición de un préstamo valorado en 108 millones de euros, además de la reducción drástica del coste salarial de la plantilla, que ha sido el gasto más gravoso de la entidad en los últimos años. Más de 200 millones de euros ha llegado a costar la nómina de jugadores sevillistas.

No obstante, para Luis Cuervas, exconsejero del Sevilla y actual delegado UEFA, esta vía de financiación a través de préstamos es limitada porque «hay que devolverla» y señala que el plan estratégico financiero del club quiere basarse en las plusvalías, pero «el mercado está tremendamente parado y a unos precios que para nada se asemejan a aquellos en los que se ha movido el equipo en otros años». Una situación complicada puesto que «el Sevilla necesita que le inyecten dinero».

«La vía de la financiación ya la tenemos colmada y los fondos propios van menguando más. ¿Eso qué significa? Pues que, en algún momento, si no se produce una venta, habrá que afrontar una ampliación de capital», explica para ABC de Sevilla Cuervas.

Sin embargo, para que se pueda producir esta ampliación de capital es imprescindible que todos los accionistas mayoritarios se pongan de acuerdo. Un escenario muy difícil a día de hoy, teniendo en cuenta la guerra judicial que hay entre las partes. «Lo ideal sería que todos se quisieran sentar en una mesa. Creo que es algo que ni se valora. Ni se plantea el decir, señores, vamos a sentarnos y vamos a buscar una solución. ¿Cuáles son las líneas rojas por las que uno no pasa? ¿Cuáles son las del otro? Y sobre esas líneas rojas, vamos a trabajar. Vamos a buscar mediadores. En conflictos bélicos existen los mediadores. En conflictos familiares existen los mediadores. Por lo tanto, apelo al sevillismo de todos los que están, que dejemos los egos y los odios fuera de esa mesa. Y que miremos por el Sevilla, incluso para vender. Si la decisión es vender, señores, vamos a fijar un precio», asevera el exconsejero sevillista.

Para Cuervas la ampliación de capital es una opción más realista a medio plazo que una venta del club, aunque esto debilitaría a los actuales propietarios: «La ampliación de capital aportaría un nuevo aire, dinero y un cambio accionarial. Dudo mucho que acudieran los actuales propietarios, porque están en salida y en venta, no van a incorporar más dinero. Por eso también están evitando la ampliación de capital, para no diluirse y no tener que aportar más dinero. De ahí que se haya buscado financiación, pero hay que devolverlo. Entonces, al final, la ampliación de capital creo que es algo que a medio plazo hay que contemplarlo».

Las opciones de la tercera vía

Respecto a la vía venta, Cuervas señala que el «problema» vuelve a ser que las partes «no se ponen de acuerdo». Debido al vigente pacto de gobernabilidad, las familias que están dentro de ese pacto deben vender sus acciones al mismo precio. Una situación que enreda aún más la venta de cara a un comprador, a pesar de que todas las partes estén abiertas a vender, incluso José María del Nido Benavente.

«La situación de José María ha cambiado mucho, ya no sólo por la última sentencia que se ha producido de la Audiencia Provincial, sino por la ausencia de apoyo de los americanos. Antes, cuando José María pedía el derecho de voto junto a 777 partners, cambiaba el signo del consejo. Ahora, aunque el pacto dejara de existir y se le diera la razón en cuanto a poder votar, no alcanzaría la mayoría. Por lo tanto, si en los próximos dos años, el Sevilla consigue sobrevivir y vencen todos los acuerdos que hay, el panorama accionarial va a cambiar. Todos los que están deseando vender, y que no pueden hacerlo porque están obligados por un pacto a ir acompañados el mercado, se va a abrir y se van a poner a la venta los paquetes a distintos precios», desgrana el sevillano.