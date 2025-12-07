El debut soñado de Oso con el Sevilla FC: «Llevo preparándome mucho tiempo»

Joaquín Martínez Gauna, Oso para el sevillismo, ha debutado este domingo en Primera división con la camiseta del Sevilla FC. Las bajas de Suazo, Kike Salas y Juanlu han propiciado que Matías Almeyda le diera una oportunidad al canterano ante el Valencia ... en Mestalla.

De esta forma, el de Torrevieja ha partido desde el inicio en este duelo correspondiente a la jornada 15 y no sólo ha rendido fenomenalmente, sino que cocinó la jugada que finalizó en el tanto sevillista. Corría el minuto 57 y el Valencia había saltado tras el descanso controlando el encuentro, pero el canterano recibió un buen balón de Sow y no dudó en disparar a portería, un balón que intentó despejar Tárrega, que llega a tocar el balón pero, en lugar de despejarlo, lo mandó al fondo de su propia portería.

Oso lo celebró el gol como suyo, y es que en realidad un gran porcentaje del mismo lleva su firma. De hecho, el tanto le estuvo dando los tres puntos a su equipo hasta el descuento, cuando una mala acción defensiva del Sevilla FC le puso la alfombra roja a Hugo Duro para empatar el encuentro en el minuto 95.

Debut y casi tres puntos

Una lástima para el canterano, que ya se relamía viendo cómo su debut le habría dado tres ansiados puntos a los suyos. Oso ya había jugado con la elástica del primer equipo en los dos duelos de la Copa del Rey que han disputado los blanquirrojos, por lo que Almeyda lo conoce bien y sabía el rendimiento que podía ofrecer.

Además de la jugada del gol sevillista, el lateral izquierdo ha inyectado al equipo velocidad y aportó a un ataque al que le faltan piezas esenciales como Rubén Vargas o Isaac Romero. Tras el partido, Oso ha atendido a los medios de comunicación y ha reconocido el sabor agridulce que le ha supuesto el final de dicho envite: «Es un día que he soñado toda mi vida, pero estoy jodido porque, recibir ese gol en el último minuto... Te vas con una cara que no le gusta a nadie. Contento con el trabajo del equipo. Desde ya, pensando en el partido del Oviedo».

En lo personal, el jugador ha declarado que estaba preparado para este día: «Llevo preparándome mucho tiempo para este momento. Ha llegado, he estado preparado y estoy muy contento«.