El debut soñado de Oso con el Sevilla FC: «Llevo preparándome mucho tiempo»

El canterano propició el gol en propia puerta de Tárrega y lo celebró por todo lo alto

Peque ve la quinta amarilla y agrava la situación del Sevilla FC

El debut soñado de Oso con el Sevilla FC: «Llevo preparándome mucho tiempo»
Candela Vázquez

Candela Vázquez

Joaquín Martínez Gauna, Oso para el sevillismo, ha debutado este domingo en Primera división con la camiseta del Sevilla FC. Las bajas de Suazo, Kike Salas y Juanlu han propiciado que Matías Almeyda le diera una oportunidad al canterano ante el Valencia ... en Mestalla.

