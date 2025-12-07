Suscríbete a
Peque ve la quinta amarilla y agrava la situación del Sevilla FC

El catalán cumplirá sanción ante el Oviedo

La lesión de Kike Salas le arrebata la oportunidad ante el Valencia

El jugador del Sevilla Gerard Fernández 'Peque'
Candela Vázquez

Malas noticias para Matías Almeyda que tendrá otra ausencia más para el próximo encuentro de LaLiga. Y es que Peque ha visto la quinta tarjeta amarilla en Mestalla y cumplirá ciclo ante el Oviedo la semana que viene. De esta forma, el ... técnico del Sevilla FC no podrá contar con uno de sus jugadores que más está en forma y que acumulaba ya cinco titularidades.

