Peque ve la quinta amarilla y agrava la situación del Sevilla FC

Malas noticias para Matías Almeyda que tendrá otra ausencia más para el próximo encuentro de LaLiga. Y es que Peque ha visto la quinta tarjeta amarilla en Mestalla y cumplirá ciclo ante el Oviedo la semana que viene. De esta forma, el ... técnico del Sevilla FC no podrá contar con uno de sus jugadores que más está en forma y que acumulaba ya cinco titularidades.

El catalán vio la amarilla ante el Valencia cuando corría el minuto 23. El jugador cogió el balón con la mano estando tirado en el suelo tras una entrada de Pepelu. Cuadra Fernández no dudó en amonestar al sevillista, sacando la primera amarilla del encuentro correspondiente a la jornada 15 de LaLiga.

Con la baja de Peque, Almeyda no podrá contar seguro con él ni con Isaac Romero, al que le cayeron dos partidos por su expulsión en el derbi sevillano. El lebrijano no ha viajado hasta Valencia y tampoco estará ante el Oviedo. Además, Nianzou, Marcao, Januzaj, Vargas, Juanlu, Kike Salas y Suazo se encuentran actualmente en la enfermería sevillista.

De hecho, la lista de Almeyda para el encuentro ante el Valencia ha sido la que más ausencias del primer equipo ha tenido desde que arrancó la temporada. Una sangría que llega en un momento muy delicado para el Sevilla FC, el cual debe sumar de forma casi obligatoria si no quiere meterse en un lío antes de final de año.