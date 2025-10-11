Suscríbete a
El culebrón Juanlu avista nuevos capítulos en enero con el Nápoles

Los italianos siguen teniendo al quinteño como opción prioritaria para reforzar un lateral diestro en el que el veterano Di Lorenzo se ha quedado solo

Juanlu protege el balón ante Robert Navarro en el Athletic - Sevilla
Fran Montes de Oca

El culebrón Juanlu promete nuevos capítulos en enero con el Nápoles de nuevo en primer plano. Desde Italia, aseguran que el conjunto partenopeo mantiene la lupa sobre el jugador del Sevilla FC y su intención de potenciar la banda derecha con el ... quinteño, que sigue siendo el 'Plan A' para satisfacer los deseos del entrenador, Antonio Conte.

