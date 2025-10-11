El culebrón Juanlu avista nuevos capítulos en enero con el Nápoles

El culebrón Juanlu promete nuevos capítulos en enero con el Nápoles de nuevo en primer plano. Desde Italia, aseguran que el conjunto partenopeo mantiene la lupa sobre el jugador del Sevilla FC y su intención de potenciar la banda derecha con el ... quinteño, que sigue siendo el 'Plan A' para satisfacer los deseos del entrenador, Antonio Conte.

El interés persistente del Nápoles se justifica, según la Gazzetta dello Sport, en la necesidad de ofrecer una alternativa de garantías a Di Lorenzo, quien a sus 32 años se ha quedado solo en el puesto de lateral derecho y ha disputado todos los minutos de la temporada a excepción del choque de Champions League ante el Sporting de Portugal por sanción, encuentro en el que Conte reconvirtió a Spinazzola a esa posición.

El Sevilla tasó al jugador en 20 millones de euros en verano, pero el Nápoles nunca se acercó a esas cantidades. Es más, al cierre del mercado de fichajes de verano, tanto el director deportivo nervionense, Antonio Cordón, como el presidente, José María del Nido Carrasco, desmintieron la existencia de ofertas firmes del Nápoles por Juanlu Sánchez, más allá de una primera toma de contacto en junio durante una reunión en el Sánchez-Pizjuán con Giovanni Manna, el director deportivo napolitano.

El joven canterano desestimó un acuerdo ya pactado con el Wolverhampton Wanderers inglés, dejando claro que sólo quería salir rumbo a Italia o permanecer en el Sevilla FC. Su situación ahora en el equipo de Almeyda no es la ideal. José Ángel Carmona lo ha adelantado como lateral derecho, ofreciendo un rendimiento cada vez más alto, mientras que Juanlu se ha visto relegado al banquillo en las últimas jornadas.

El Nápoles no ha olvidado a su objetivo prioritario para reforzar el carril derecho, a pesar de los obstáculos veraniegos contando con el «sí» del jugador. Como Plan B, la misma fuente italiana menciona que Marc Pubill, actualmente con escaso protagonismo en el Atlético de Madrid, se perfila como la alternativa si el fichaje de Juanlu se vuelve a frustrar este invierno.