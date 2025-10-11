Almeyda saca brillo al plan de Cordón

Trece puntos en siete jornadas han colocado al Sevilla en la zona noble de la clasificación. Un positivo comienzo de temporada fraguado en las victorias como visitante y esa exhibición ante el Barcelona con la que se llegó al parón liguero y que ratificó que ... Matías Almeyda le está sacando brillo a la receta de Antonio Cordón. El director de fútbol, pese a la delicada situación económica con la que tuvo que lidiar durante el verano, tenía clara su hoja de ruta. Reforzar con experiencia la columna vertebral del equipo era una de las premisas marcadas, después de que los pecados de juventud fueran algunos de los problemas del pasado. Desde la portería a la delantera, Cordón apostó por contar con esos líderes en el vestuario sevillista y la aportación también se está notando sobre el terreno de juego.

En el análisis que los técnicos realizaron del Sevilla del pasado año se detectó esa falta de experiencia tan necesaria en la élite. En una situación delicada como la del equipo sevillista, Cordón y Almeyda consensuaron ese plan de refuerzos, con la pretensión de conseguir un vestuario que se identificase plenamente con los planes del entrenador argentino. Además, la presencia de esos jugadores expertos también ayudaría a elevar la consistencia de una plantilla que la había echado en falta en buena parte de las últimas temporadas. El resultado incluso está siendo mejor de lo esperado, con unas cifras de rendimiento que han dejado atrás los problemas de años anteriores y que han aupado al equipo sevillista a la zona noble en el segundo parón de la temporada. Un equipo que ha inyectado energía y ritmo a su fútbol, como se demostró en esa exhibición del pasado domingo ante el Barcelona.

El primer refuerzo del verano, el chileno Gabriel Suazo, ya marcó el camino de lo que rondaba por la cabeza del director de fútbol. Canchero y acostumbrado a portar el brazalete de capitán en todos sus equipos anteriores, el lateral izquierdo puso esa dosis de competitividad desde el primer día. Con apenas tres entrenamientos, Almeyda ya lo colocó como titular en el segundo amistoso de pretemporada del Sevilla, en una clara señal de esa confianza que había depositado en el chileno. Adaptable tanto al lateral como al puesto de carrilero, Suazo se ha adueñado de esa posición en el campo, con un rendimiento notable y un carácter que ya se hace notar en el vestuario. Incluso el chileno ha portado el brazalete de capitán en algunos minutos, toda una muestra de ese respeto que ya ha conseguido en el vestuario.

«Las ganas en este deporte le marcan la diferencia a los años; lo han ganado todo, pero son ejemplos de puro fútbol» Matías Almeyda Entrenador del Sevilla FC

Tras Suazo llegaría Odysseas Vlachodimos. El meta greco-alemán, además de venir con ganas de competir, llegaba a Nervión en plena madurez deportiva. Pese a su mala experiencia en la Premier, donde apenas contó con minutos en el Nottingham Forest y el Newcastle, Vlachodimos contaba con un historial importante en el Benfica, uno de los grandes clubes de Portugal, y en la selección de Grecia. Su presencia en el equipo tuvo que esperar más que la del chileno, después de no haber sido inscrito en las primeras jornadas, pero tras cuatro partidos en el once ya nadie duda de que la portería sevillista tiene nuevo dueño. A sus buenas paradas ante el Villarreal, que no evitaron la derrota, le han seguido dos brillantes actuaciones ante el Rayo Vallecano y el Barcelona que han sido decisivas para esas dos victorias seguidas.

La recta final del mercado de Antonio Cordón acentuó esa apuesta por profesionales con un currículum a sus espaldas. El tercer refuerzo fue César Azpilicueta, un defensa con una amplísima trayectoria internacional y que incluso fue capitán del Chelsea antes de regresar a España con el Atlético de Madrid. El compromiso del navarro quedó fuera de duda desde el primer día. Su aportación en el campo, tanto en el apartado individual como en las correcciones que realiza a sus compañeros, han elevado el nivel de la zaga y han hecho olvidar el adiós de Loïc Badé, figura principal de las últimas campañas. Un nuevo jefe para la zaga sevillista que, además, se ha convertido en una referencia en el vestuario en tiempo récord.

Ese mismo perfil buscó Cordón para la medular. Si la llegada de Sofyan Amrabat se le estropeó por los problemas con el límite salarial, el extremeño sí había podido dejar encarrilada la cesión de Batista Mendy. A sus 25 años, el centrocampista también llegaba a Nervión con ese bagaje anterior en el Nantes, el Angers y el Trabzonspor. Una apuesta por un futbolista con conocimiento de otras ligas y también con un poderío físico que permitiría liberar a Lucien Agoumé, un jugador que contaba con el beneplácito tanto de Cordón como de Almeyda, que estaban convencidos de que puede elevar su rendimiento asumiendo más funciones ofensivas. Un escudero con muchas piernas para ese fútbol del argentino que demanda alta intensidad.

Los dos últimos fichajes del mercado también cumplieron ese perfil, con un Cardoso que llegaba procedente del Oporto, y, sobre todo, con Alexis Sánchez. El chileno, desahuciado en el Udinese, se había mantenido en contacto con los técnicos sevillistas durante todo el verano. Sus ganas de volver a una liga como la española y esa confianza que se le transmitió lo llevaron a aceptar la propuesta. Tanto Cordón como Almeyda estaban convencidos de que Alexis podía ser de gran ayuda a un equipo con gente joven como Vargas, Isaac o el propio Akor Adams. El comienzo de temporada confirma esa apuesta.

El mensaje de Almeyda

«Hay dos muchachos con una trayectoria como pocos, pero que tienen ganas. Las ganas en este deporte le marcan la diferencia a los años. Están exprimiendo al máximo, marcando su diferencia con lo años que tienen. Me llama la atención porque estos lo han ganado todo, campeonatos, contratos muy fuertes. Son ejemplos de puro fútbol», dijo Almeyda sobre Alexis y Azpilicueta. «Muchas veces son subestimados por hacer un análisis antes de verlos. Por ahora, no sólo dentro de la cancha, sino que fuera de ella son compañeros que marcan un camino y al entrenador le ayudan», añadió el argentino sobre ese comportamiento de ambos en el vestuario.

La hoja de ruta de Cordón estaba marcada. Sin apenas inversión en fichajes, pero buscando perfiles que ayudasen a la idea de equipo con la que firmó Almeyda. Una búsqueda de hombres por encima de nombres, aunque para ellos tirase de viejos rockeros como Azpilicueta y Alexis que quieren vivir una segunda juventud en Nervión. El director de fútbol hizo su diagnóstico de la plantilla y metió el bisturí para introducir experiencia y consistencia, dos valores tan necesarios para este Sevilla.