Almeyda saca brillo al plan de Cordón

El director de fútbol apostó por reforzar con experiencia la columna vertebral del equipo y la respuesta está siendo inmejorable

Azpilicueta, la intrahistoria de un líder lanzado hacia su ampliación con el Sevilla FC

Antonio Cordón junto a Matías Almeyda
Antonio Cordón junto a Matías Almeyda abc
Samuel Silva

Samuel Silva

Trece puntos en siete jornadas han colocado al Sevilla en la zona noble de la clasificación. Un positivo comienzo de temporada fraguado en las victorias como visitante y esa exhibición ante el Barcelona con la que se llegó al parón liguero y que ratificó que ... Matías Almeyda le está sacando brillo a la receta de Antonio Cordón. El director de fútbol, pese a la delicada situación económica con la que tuvo que lidiar durante el verano, tenía clara su hoja de ruta. Reforzar con experiencia la columna vertebral del equipo era una de las premisas marcadas, después de que los pecados de juventud fueran algunos de los problemas del pasado. Desde la portería a la delantera, Cordón apostó por contar con esos líderes en el vestuario sevillista y la aportación también se está notando sobre el terreno de juego.

