La felicidad de Antonio Cordón

El director deportivo dio una rueda de prensa que rozó el esperpento tras un mercado lleno de lagunas

Alberto Fernández

Que dice Antonio Cordón que se lo ha pasado «muy bien» durante el mercado de fichajes. Que se ha «divertido» e, incluso, que está «muy feliz». Si no fuera porque trato de tomarme mi profesión lo más en serio posible pensaría que es ... una especie de cámara oculta o algo similar. Que el nuevo director deportivo del Sevilla estaba hablando en broma, con un poco de cachondeito por las horas intempestivas de su comparecencia pública, quitándole hierro a la catastrófica situación que vive una entidad sumida en el más absoluto de los desastres. Lo que tengo claro es que no hay nadie a los mandos. Y si las llaves se le han dado al extremeño, quien ya pasó por la ciudad dirigiendo al Betis, o no se enteró entonces de cómo funcionan esos vasos comunicantes entre clubes o es que tiene un sentido del humor muy superior a la media. De los que sueltan una carcajada por algo que tú no llegas a entender. Como, por ejemplo, hacerle hueco a un jugador de vuelta como Alexis Sánchez en la plantilla, habiendo tenido que pagarle a Kelechi Iheanacho para que rescinda y le deje su ficha. Plan sin fisuras al parecer. Recordando igualmente que ha llegado el chileno para el ataque después de haber vendido a Lukebakio, Idumbo y la factura de Iheanacho. En fin. Una reestructuración con muchas lecturas y una sola conclusión: el Sevilla tiene peor plantilla que el año pasado. El objetivo sólo puede ser salvar el cuello. Pero Cordón está feliz. Vivir para ver.

