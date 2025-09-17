Caparrós aclara su posición de presidente de honor: «No puedo cobrarle al Sevilla»

No son tiempos fáciles en el Sevilla, pero Joaquín Caparrós siempre ha estado para ayudar a su club. Así lo hizo el pasado año asumiendo el banquillo tras la destitución de Xavier García Pimienta y también después cuando aceptó el nombramiento como presidente de honor de la entidad, a la que ahora representa en numerosos actos. Eso sí, Caparrós ha querido dejar claro que no percibe cantidad alguna por este cargo ante la delicada situación económica que atraviesa el club.

«Nada, ni un duro. Estamos en una época de recortes, difícil... Estoy para ayudar. No puedo ir a cobrarle al Sevilla», ha afirmado Caparrós en la Cadena Cope, donde también ha querido lanzar un mensaje al sevillismo: «Estamos un poco tristes y no sé porqué... Es verdad que venimos de dos años malos, pero tenemos que sacar nuestro orgullo y amor propio. Llevamos el nombre de la ciudad, representamos a la ciudad de Sevilla, lo hemos logrado todo, somos queridos a nivel mundial... Cuando el Sevilla me llamó, fui. Inclusive por encima de mi familia e incluso de médicos. Intento poner más tranquilidad. No estamos en una situación para que yo sea una carga para el Sevilla», ha indicado.

En un día de luto para el sevillismo, tras el fallecimiento de Manolo Cardo, Caparrós también ha tenido palabras de recuerdo hacia el coriano. «Los últimos jueves de cada mes tenemos una comida y ahí salen anécdotas de Manolo. Es muy buena persona y lo recordaremos», ha dicho el utrerano, que ha mostrado confianza hacia Matías Almeyda: «Me gusta, sí. Creo que no vamos a sufrir tanto como en las dos temporadas pasadas».

