Almeyda estudia la primera titularidad de Alexis Sánchez, su mejor revulsivo

La semana está siendo intensa en clave sevillista. De la alegría de vencer en Vitoria, a la decepción por dejar escapar otros tres puntos del Sánchez-Pizjuán, en un partido donde se señaló directamente al banquillo, la única tabla de salvación a la ... que estaba siendo capaz de agarrarse la afición del Sevilla. Con este panorama, se presenta un nuevo duelo el domingo en Vallecas, en un territorio siempre complejo aunque donde el equipo de Nervión acostumbra a competir bien.

Matías Almeyda no podrá contar con dos de las piezas que se habían subido al carro del equipo titular, como son Alfon (que cayó lesionado en Vitoria) y Nianzou (frente al Villarreal). En defensa tiene varias alternativas, mientras que en ataque, visto el rendimiento de sus jugadores, le quedan menos donde escoger. Una de ellas es la de Alexis Sánchez, el último fichaje en llegar, quien ha sorprendido por su rápida adaptación al equipo, su importancia en momentos clave y y ese rol de jugador al que todos los compañeros se empeñan en buscar en la hierba.

El duelo ante el Rayo Vallecano podría significar su primera titularidad, por mucho que el entrenador del Sevilla esté yendo paso a paso con el chileno, quien aterrizó en Nervión tras un año donde no tuvo excesivo protagonismo y quiere dosificar sus presencias para que sea diferencial en los momentos decisivos de los partidos. Aun así, está viendo las ganas y entrena del número 10 en los entrenamientos. Ha dado un paso al frente y sus datos físicos son reveladores.

Incluso el propio Almeyda ha destacado su buen tono físico en los primeros partidos: «No tenía pensado ponerlo tantos minutos (ante el Alavés), corrió muchísimo, pero puedes correr mucho y hacerlo al trote, pero lo de Alexis fue a una alta intensidad. Fue uno de los que más corrió a alta intensidad. Viene bien». Alexis ha levantado la mano y el técnico argentino lo sabe, aunque no quiere generar demasiadas expectativas: «No debe ser el salvador, sino un complemento más».

Alexis y las otras opciones de Almeyda

Otras opciones para el ataque del Sevilla en Vallecas, donde sin duda entrarán tanto Isaac Romero como Rubén Vargas, son tanto Januzaj, quien acabó tocado ante el Villarreal pero ha entrenado a buen ritmo, como un Chidera Ejuke que ni encuentra su lugar en el equipo, ni tampoco parece muy interesado en alcanzar ese nivel que sí se le pudo ver en fases del pasado curso. Sin Alfon, la alternativa más fiable es Vargas.

Otra solución sería la de colocar tres centrocampistas, liberando un poco más a uno de los dos mediocentros franceses, siendo Agoumé quien diese ese paso al frente. Ya lo hizo contra el Elche y en un campo de pocos espacios para correr por banda como Vallecas es una de las ideas que contempla Almeyda. También la de darle la primera alternativa como titular a su gran revulsivo, al hombre que ha colaborado a sumar cuatro de los siete puntos que tiene el Sevilla en la clasificación: Alexis Sánchez.