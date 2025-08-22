Almeyda cuenta con Juanlu y Carmona para el Getafe, a expensas del mercado

El Sevilla FC avanza en la preparación del duelo del próximo lunes ante el Getafe. Los de Matías Almeyda quieren tener un buen estreno en el Sánchez-Pizjuán y ganarse el favor de su afición esta temporada, a pesar de los contratiempos que está teniendo para inscribir a los jugadores.

Tras la venta de Badé, el Sevilla FC podrá inscribir a Rubén Vargas, pero a nadie más si no se produce otra salida. En la rampa se encuentran Juanlu y José Ángel Carmona, pero lo cierto es que el club hispalense no tiene interés de cerrar ambas operaciones antes del lunes. La razón es simple, Almeyda necesita laterales.

Ambos canteranos se han ejercitado con total normalidad este viernes. Nápoles y Nottingham Forest se encuentran negociando el fichaje de ambos y, aunque el Sevilla está dispuesto a vender, no es conveniente que ambos traspasos se realicen de forma simultánea. El lateral derecho se quedaría completamente huérfano, puesto que los dos jugadores que lo pueden ocupar son, precisamente, los dos sevillanos.

La defensa del cuadro hispalense es la zona que más mermada se encuentra tras la salida de Badé y las lesiones de Nianzou y Ramón Martínez. Además, Suazo no puede, por el momento, jugar al no estar inscrito. De esta forma, el técnico argentino sólo cuenta con tres laterales de cara al lunes: Juanlu, Carmona y Pedrosa.

De esta forma, el escenario ideal para los intereses sevillistas sería cerrar uno de los traspasos para poder inscribir a Suazo. Cabe recordar que el Sevilla aún no ha podido inscribir a ninguno de sus fichajes de verano, puesto que tienen preferencia los jugadores que pertenecían a la plantilla desde el inicio del curso pasado.

José Ángel Carmona Manuel Gómez

Convencer a Carmona

Así las cosas, la realidad es que el Nápoles anunció que pretendía subir la oferta por Juanlu, pero a día de hoy el Sevilla no ha recibido esta propuesta por escrito. Los italianos siguen estirando el chicle con la intención de que los sevillistas cedan ante la presión de los últimos días de mercado.

Por su parte, Carmona comunicó este pasado jueves su intención de no abandonar el club hispalense, aunque no es una decisión tajante. La dirección deportiva quiere convencerlo de que acepte marcharse al Nottingham Forest, puesto que el club necesita como agua de mayo seguir inyectando dinero a sus arcas.

Queda poco más de una semana para que el mercado finalice y el panorama en Nervión es desolador. Muchas piezas por incorporar y casos individuales que abordar para que todo encaje antes del 1 de septiembre.