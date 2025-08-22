La defensa del Sevilla, bajo mínimos el lunes

Uno de los grandes deberes de Antonio Cordón en estos últimos días de mercado de verano es darle una vuelta a la defensa del Sevilla FC. A pesar de la derrota, las sensaciones que dejó el equipo de Almeyda el pasado domingo en ... San Mamés fueron positivas, excepto por el nivel de la zaga sevillista. El entrenador argentino no pudo contar con Badé, ni ya tendrá oportunidad de hacerlo, puesto que ayer oficializó su fichaje por el Bayer Leverkusen. De ahí que tuviera que alinear a Castrín para acompañar a Kike Salas, dejando a Marcao de suplente, ante las bajas de Ramón Martínez y Nianzou.

Estos son los mimbres con los que cuenta Almeyda para el próximo lunes, con el agravante de que Castrín ha tenido algunas molestias esta semana. No obstante, el canterano se ha reincorporado al grupo y se espera que tenga tiempo suficiente como para poder partir desde el inicio ante el Getafe y repetir fórmula con pesar.

Se espera que Cordón fiche a un central para sustituir a Badé, mientras que Ramón Martínez recibirá ficha del primer equipo. Sin embargo, el canterano no podrá estar a disposición de su técnico como mínimo hasta después del parón. Sobre Nianzou, todo es una incógnita. El francés se lesionó a mediados de julio y su alta deportiva no se espera hasta finales de septiembre o principios de octubre. No obstante, su inestable estado físico lo convierte en una pieza poco fiable.

Problemas en los carriles

No sólo la posición de central está en el punto de mira. El lateral derecho se encuentra pendiendo de un hilo, ya que el Sevilla cuenta ahí con Juanlu y Carmona. Ambos se encuentran en la casilla de salida y su participación el próximo lunes es una incógnita absoluta. De no cerrarse aún el acuerdo con el Nápoles, Juanlu podría volver a ocupar la derecha, puesto que Almeyda lo prefiere al visueño.

En la izquierda, Gabriel Suazo sigue sin ser inscrito y, mientras no haya salidas, seguirá siendo así ante el Getafe. El jugador ha sido uno de los últimos en llegar y es Vargas el que tiene prioridad a la hora de ser inscrito con la plaza que ha dejado libre Loic Badé. No obstante, Adrià Pedrosa ya se encuentra disponible tras acumular más días de trabajo. El catalán regresó la semana pasada tras recuperarse de una lesión, pero no estaba en buenas condiciones para afrontar el duelo ante el Athletic Club.