Almeyda, un apasionado con ganas de triunfar en el Sevilla FC

Podrá triunfar o no en el Sevilla FC, pero Matías Almeyda tiene un discurso que engancha. Desprovisto de ese lenguaje técnico que algunos usan para esconderse, el argentino se presentó de verdad este viernes en su primera rueda de prensa oficial como técnico ... sevillista. Desde que se hiciera oficial su fichaje por el club hispalense, el entrenador no había hablado para un medio que no fuera el oficial y se plantó sin caretas en la sala de prensa de la ciudad deportiva con ilusión en la mirada.

«Me podéis llamar Mati», una frase que resume lo que Almeyda, Matías, quiere hacer del Sevilla: su hogar. «Estoy lleno de ilusiones y sueños, hoy es un día especial», reconocía el argentino tras preguntarle sobre sus impresiones a poco de debutar en la liga española. No obstante, Almeyda no es un iluso, es consciente de la enorme complejidad que tiene el encargo que le han hecho tanto a corto como a medio plazo.

Sobre el problema de las inscripciones, Almeyda desveló que desde su primera reunión con los dirigentes sevillistas sabía que este escenario iba a ocurrir: «Varios equipos están en la misma situación y además hay algo que voy a remarcar. Voy enfocado en lo mío. No puedo distraerme en situaciones que no dependen de mí. Entiendo que no somos el único club en esta situación y que son pocos los que tienen a todos a disposición. No voy a poner una palabra porque no busco excusas nunca. Desde la primera reunión nunca me mintieron, sé a lo que vine y sé lo que estoy agarrando. Lo agarro con amor y no lo pienso soltar«.

Escudado bajo el lema de que el Sevilla 'nunca se rinde', el preparador persigue subir a su barco a la afición, la cual desde hace tiempo siente desapego con su club. «Yo he sido hincha. Los hinchas sólo quieren ganar y está en nosotros convencerles para que estén contentos y nos den ese plus. Ojalá revertir esto pronto, porque unidos vamos a ser más fuertes», aseveró Almeyda.

Una plantilla con ansiedad

Pero para ganarse al sevillismo, el argentino debe convencer con su propuesta encima del terreno de juego. La falta de identidad y de intensidad ha perseguido al equipo en los últimos años. Y es que el grupo ha evidenciado una gran falta de confianza a la hora de afrontar los golpes que ha recibido en los últimos tiempos. El nerviosismo ha provocado demasiados errores en un Sevilla joven y con falta de líderes naturales.

Para Almeyda, esta situación ha sido la primera que ha querido abordar a través del diálogo y la empatía: «A los futbolistas les gusta que les digan la verdad y yo me manejo desde ese lugar. Preguntando cómo se sienten, qué van notando... Creo en el diálogo y el futbolista tiene que estar tranquilo y confiado. Me interesa sacarle lo mejor a cada uno y que entren al campo sin dudas. Esto lleva un tiempo porque yo fui futbolista. Ellos me encontrarán desde el primer día hasta el último con la misma manera de ser. Exigirles, corregir, darles libertad y sacarles la presión que tienen muchos«.

El método Bonini

No obstante, no sólo de diálogo vive el futbolista y otro de los pilares del Sevilla de Almeyda es el físico. No quiso incidir mucho en cómo se había encontrado al grupo en este aspecto. «Vimos números distintos a los nuestros», deslizó con sutileza el técnico que se ha encomendado a Guido Bonini para poner en forma a su plantel.

El preparador físico lleva 14 años trabajando codo con codo con Almeyda, es su mano derecha y confía «ciegamente» en su trabajo, aunque eso se traduzca a veces en lesiones. «Cuando uno cambia una metodología está el riesgo de la lesión. Son riesgos, pero hemos tenido lesiones mínimas, normales de la exigencia«, argumentó el argentino. El objetivo de todo esto es simple: llegar a final de temporada dándolo todo.

De ahí que el plantel haya pasado a hacer sesiones dobles de entrenamientos, además de ejercitarse en el gimnasio. Un verano de sangre, sudor y, probablemente, alguna lágrima para tener como recompensa una temporada lo más llana posible.

Y es que Almeyda no sólo quiere llegar al final de este curso, lo cual ya sería un récord para este Sevilla trituradora de entrenadores. El argentino desea ser el 'Cholo' Simeone del club nervionense y convertirlo en su hogar.