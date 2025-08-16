Suscríbete a
Almeyda, un apasionado con ganas de triunfar en el Sevilla FC

El técnico asume las complicaciones de su primer partido oficial, pero no quieren que sirvan de «excusa» en caso de no conseguir los objetivos

La exigencia de Guido Bonini, clave para el cambio del Sevilla FC

Candela Vázquez

Podrá triunfar o no en el Sevilla FC, pero Matías Almeyda tiene un discurso que engancha. Desprovisto de ese lenguaje técnico que algunos usan para esconderse, el argentino se presentó de verdad este viernes en su primera rueda de prensa oficial como técnico ... sevillista. Desde que se hiciera oficial su fichaje por el club hispalense, el entrenador no había hablado para un medio que no fuera el oficial y se plantó sin caretas en la sala de prensa de la ciudad deportiva con ilusión en la mirada.

